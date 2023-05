Véhicule électrique. Un retard impossible à rattraper pour l’Europe ? Selon une étude d’Allianz Trade, les constructeurs européens sont aujourd’hui en train de perdre la course aux véhicules électriques. L’Europe aurait en effet accumulé un retard trop important sur la Chine, un retard qui pourrait lui faire perdre plus de 24 milliards d’euros par an d’ici à 2030.

Par Robin Schmidt

L’industrie automobile européenne est-elle prête à affronter la concurrence chinoise concernant la transition vers les véhicules électriques ? C’est la question que se sont posés les experts d’Allianz Trade dans leur dernière étude portant sur le marché automobile européen. Et pour cause, l’Europe, qui a interdit la vente des véhicules thermiques neufs sur son territoire à l’horizon 2035, aurait accumulé un retard trop important sur la Chine dans la course aux voitures zéro émission.

À tel point que la concurrence des véhicules électriques chinois pourrait engendrer un manque à gagner de plus de 24 milliards d’euros par an au secteur automobile européen d’ici à 2030. « Afin d’atténuer cet impact, les autorités européennes pourraient être tentées d’intervenir en renégociant les traités commerciaux avec les Etats-Unis et la Chine, en développant les infrastructures de recharge pour démocratiser l’accès aux véhicules électriques à batterie, voire en encourageant les constructeurs chinois à s’implanter industriellement en Europe », détaille Aurélien Duthoit, analyste sectoriel chez Allianz Trade.

Les ventes des véhicules électriques augmentent en Europe

Les ventes des véhicules à énergie alternative ont atteint un niveau record de 4,4 millions d’unités en 2022, soit près de la moitié des immatriculations de véhicules neufs en Europe. Face à l’arrêt du thermique sur le sol européen prévu pour 2035, les véhicules électriques connaissent aujourd’hui un véritable succès dans le Vieux Continent. Ils représentent 12 % des immatriculations des véhicules neufs, grâce à des ventes qui augmentent de 28 %.

« A l’approche de la disparition des véhicules à moteurs thermiques, prévue pour 2035, le secteur automobile européen entame un virage décisif. Il doit repenser ses chaînes logistiques, depuis le choix des fournisseurs à l’évolution des besoins des consommateurs, tout en faisant face à l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché et au développement de nouveaux moyens de transport. Mais à l’heure actuelle, le plus grand risque pour l’industrie automobile européenne provient de Chine », explique Aurélien Duthoit.

Les véhicules électriques chinois comme principale menace

Considérée comme le berceau de l’automobile, l’Europe est donc aujourd’hui en train de perdre la course à l’électrique face à la Chine. Les constructeurs automobiles chinois ont en effet identifié le potentiel des voitures électriques il y a maintenant plus d’une dizaine d’années, et ont ainsi investi des moyens considérables pour devenir compétitif. Un pari qui a fonctionné, puisqu’en 2022, la Chine a vendu plus du double de véhicules 100 % électriques que les Etats-Unis et l’Europe réunis, ce qui fait d’elle aujourd’hui le leader du marché.

«Si l'on se penche sur le marché européen, en 2022, trois des véhicules électriques qui se sont vendus le mieux ont été importés depuis la Chine. Le risque pour l’industrie automobile européenne est donc double : d’une part, un recul des parts de marché sur le marché chinois, de l’autre, un remplacement des véhicules à moteurs thermiques assemblés en Europe par des véhicules électriques importés de Chine », conclut Aurélien Duthoit.