Véhicule utilitaire. Drivalia élargit son offre de location aux professionnels La société de location et de mobilité Drivalia annonce enrichir son offre d’abonnements pour les professionnels avec l’ajout de nouveaux utilitaires. Avec CarCloud Pro, il est désormais possible de louer des véhicules de 3 à 20 mètres cubes avec hayon, tout inclus et sans engagement.

Par Robin Schmidt

Voir les photos L'offre CarCloud Pro de Drivalia permet aux professionnels de louer des véhicules utilitaires de 3 à 20 mètres cubes, pour un abonnement mensuel allant de 569 à 1 149 euros par mois. DR

Drivalia, la société de location et de mobilité du groupe CA Auto Bank, complète son offre d’abonnements et propose désormais ses services aux professionnels. L’entreprise vient en effet de lancer une nouvelle offre de location baptisée CarCloud Pro, qui inclut cinq abonnements mensuels de véhicules utilitaires, ces derniers pouvant aller de 3m3 (type Renault Kangoo ou équivalent) à 20m3 avec hayon (type Renault Master).

« Idéal pour les artisans, commerçants, indépendants ou commerciaux, l’offre CarCloud Pro permet aux professionnels de profiter d’un véhicule utilitaire adapté à leur budget et à leurs besoins. Cet abonnement flexible est apprécié des entreprises car il répond aux attentes de nombreux professionnels qui peuvent louer à la carte des véhicules en fonction de leurs activités », explique Drivalia dans un communiqué.

Une offre sans engagement et sans apport pour les professionnels

En complément de ses offres de location de voitures citadines, familiales ou encore sans permis, Drivalia propose dès à présent cinq nouveaux abonnements mensuels de véhicules utilitaires, allant de 569 euros par mois pour le 3m3 à 1 149 euros par mois pour le 20m3 avec hayon. Sur l’ensemble des abonnements CarCloud Pro, l’entreprise cliente peut donc choisir librement de stopper et de reprendre son abonnement en fonction de son calendrier d’activité professionnelle. De par son maillage territorial, Drivalia propose aussi aux entreprises de récupérer les véhicules utilitaires sous un délai de 72h maximum dans les agences de location Drivalia Mobility Stores.

L’offre CarCloud Pro est sans engagement, ce qui permet aux professionnels de stopper le contrat dès la fin de la première mensualité. Les abonnements comprennent également l’assurance tous risques, une assistance 24/7, un forfait de 1 500 km ainsi que l’entretien des véhicules utilitaires. Aucun frais d’immatriculation ou de contrôle technique n’est donc à prévoir, au même titre qu’un apport de capital, puisque seuls les frais d'inscriptions de 199 euros par an sont à régler avec la mensualité. Enfin, avec la location de véhicules utilitaires, Drivalia offre la possibilité de rajouter des options supplémentaires, telles qu’un conducteur additionnel ou une assurance premium.