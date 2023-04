Véhicules utilitaires. Le marché européen rebondit de 9,2 % au premier trimestre 2023 Si elles restent moins dynamiques en France, les ventes de véhicules utilitaires légers affichent un rebond plus marqué de 9,2 % en Europe, pour atteindre 456 233 immatriculations au premier trimestre 2023. À 85,7 %, le taux de diéselisation reste encore très élevé.

Au premier trimestre 2023, le mix Diesel des ventes européennes de VUL s'est établi à 85,7 %, soit 2,1 points de moins en un an.

Au cours du premier trimestre 2023, les ventes de véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 tonnes) ont rebondi de 9,2 % pour atteindre 456 233 immatriculations en Europe*, selon les chiffres compilés par l’ACEA. Si la France reste le premier marché pour les VUL sur le Vieux continent avec 87 842 unités écoulées entre janvier et mars, le volume diffusé s’affiche toutefois en retrait de 3 %.

Au contraire, les autres pays du top 5 affichent une croissance de leurs immatriculations comprise entre + 7 % pour l’Italie et + 31,2 % pour l’Espagne, en passant par + 9,2 % pour l’Allemagne et + 17,1 % pour le Royaume-Uni. Sur les autres marchés affichant un volume supérieur à 10 000 unités, notons que les Pays-Bas (19 298 unités) ont vu leurs ventes progresser de 20,5 %, tandis que la Belgique (17 892 immatriculations) a suivi une tendance similaire avec + 18,3 %.

Top 5 des marchés européens pour les ventes de véhicules utilitaires légers (1er trimestre 2023)

France : 87 842 (- 3 %)

Royaume-Uni : 87 432 (+ 17,1 %)

Allemagne : 63 186 (+ 9,2 %)

Italie : 46 790 (+ 7 %)

Espagne : 34 200 (+ 31,2 %)

Total : 456 233 (+ 9,2 %)

Un mix Diesel de 85,7 % pour les VUL

Sur les 456 233 véhicules utilitaires légers vendus en Europe au cours du premier trimestre 2023, 390 919 d’entre eux étaient équipés d’une motorisation Diesel, soit un mix de 85,7 %. C’est 2,1 points de moins qu’à fin mars 2022 (87,8 %). Dans le même temps, les VUL électriques et hybrides rechargeables (NDLR : l’ACEA ne détaille pas plus finement ses données) ont vu leur part progresser de 2,1 points pour atteindre 6,6 % du marché.

Notons toutefois de très grandes disparités entre les pays. Les VUL électriques et PHEV ont représenté un volume de 5 824 unités en France (+ 73,3 %), soit un mix de 6,6 %. Ce mix atteint 5,8 % au Royaume-Uni avec 5 046 unités, 5,3 % en Allemagne avec 3 376 unités, 8,5 % en Espagne avec 2 905 unités, ou encore 11,7 % aux Pays-Bas avec 2 257 unités. Quant aux pays du Nord du continent, leur taux d’électrification des ventes de VUL reste bien moins élevé que celui du marché automobile. Au premier trimestre 2023, les ventes de VUL électriques et hybrides rechargeables atteignait ainsi 37,4 % du mix en Norvège, 17,1 % en Finlande, 13,4 % en Suède, ou encore 12,4 % au Danemark.

Les ventes de véhicules utilitaires légers par énergie en Europe (1er trimestre 2023)

Diesel : 390 919 (soit 85,7 % du marché)

Electrique + PHEV : 29 986 (soit 6,6 %)

Essence : 22 959 (soit 5 %)

Autres : 12 369 (soit 2,7 %)

Les camions de plus de 3,5 tonnes à + 19,4 %

De son côté, le marché européen des camions a progressé de 19,4 % au cours du premier trimestre pour atteindre 102 025 immatriculations, dont 87 198 véhicules industriels de plus de 16 tonnes (+ 19,1 %) et 14 827 VUL de 3,5 t à 16 t (+ 21,1 %). Toutes catégories confondues, le trio de tête est composé de l’Allemagne (24 107 unités, + 20,9 %), la France (13 330 unités, + 12,4 %) et le Royaume-Uni (12 693 unités, + 18,2 %).

Sans surprise, le taux de dieselisation est encore plus important pour ces catégories taillées pour le transport de marchandises (95,8 %). Même si celui-ci a légèrement régressé de 0,8 point car il s’établissait à 96,6 % un an plus tôt. Néanmoins, les ventes de camions à moteur électrique ou hybride rechargeable ont atteint 1 536 unités sur trois mois, soit + 435,2 %.

*Pays de l’Union européenne, ainsi que Royaume-Uni, Suisse, Norvège et Islande.