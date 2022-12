Vente de fonds de commerce auto. Un prix moyen en forte hausse en 2021 Selon un rapport du cabinet Altares, le nombre et le montant des ventes et cessions de fonds de commerce dans les secteurs de la distribution et de l'entretien automobiles ont augmenté sensiblement en 2021. Une vingtaine de transactions ont dépassé le million d'euros.

Dans son bilan 2021 des « Ventes et cessions de fonds de commerce », le cabinet d’études Altares indique que les 27 756 transactions enregistrées l’an dernier en France se sont faites à un prix moyen de 200 713 €. Cette augmentation de 9,6 % en un an a permis de retrouver le niveau d’avant-Covid et de dépasser, « pour la première fois », la barre des 200 000 € à la faveur de « cinq années d’augmentation successives », peut-on lire dans le rapport. Notons toutefois que le prix moyen atteint 172 206 € (+ 2,2 %) en dehors des pharmacies, qui s’affichent loin devant avec 1 041 789 €. C’est en Ile-de-France que le prix moyen est le plus élevé avec 245 334 € (– 3,1 %), contre 165 763 € (– 2,5 %) en Bourgogne-Franche-Comté, la région la moins chère. En moyenne, sur cinq ans, le prix des cessions atteint 188 922 €, soit 55,6 % du chiffre d’affaires.

De son côté, l’âge moyen des acheteurs a atteint 42,6 ans en 2021, soit 0,2 an de plus qu’en 2020, tandis que celui des vendeurs s’est établi à 52,5 ans, contre 51,7 ans en 2020. Ce sont majoritairement des entreprises de plus de 15 ans qui sont concernées (41,9 % des transactions). Les TPE de 0 à 5 salariés représentent 24 936 transactions, contre 1 449 transactions pour celles de 20 salariés et plus.



Une vingtaine de transactions de commerces auto au-dessus du million d’euros

Plus de transactions à un prix moins élevé pour les garagistes