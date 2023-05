Vente et réparation automobiles. L'activité des petites entreprises en hausse de 1,4 % en 2022 Malgré un contexte économique particulièrement tendu, les très petites entreprises (TPE) françaises ont su faire preuve de résilience en 2022. Selon la dernière enquête de la FCGA, celles du secteur de la vente et de la réparation automobiles ont ainsi vu leur chiffre d’affaires augmenter de 1,4 %.

Par Robin Schmidt

Voir les photos En 2022, l’activité des TPE de la vente et de la réparation automobiles a augmenté de 1,4 % par rapport à 2021. Laurent Lacoste

Comme chaque année, la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA) réalise, en partenariat avec la Banque Populaire, une enquête sur l’évolution des chiffres d’affaires des très petites entreprises (TPE) de l’artisanat, du commerce et des services. Dans sa dernière édition de l’Observatoire de la petite entreprise, la FCGA avance ainsi une hausse de 6,6 % de l’activité des TPE en 2022 (+ 8,2 % en 2021).

Une augmentation en grande partie portée par le secteur CHR (cafés, hôtels et restaurants), qui a son chiffre d’affaires bondir de 28,5 % en l'espace d'un an. L’activité des TPE de la vente et de la réparation automobiles a quant à elle enregistré une légère augmentation de 1,4 % en 2022, alors que celle-ci atteignait 7,5 % en 2021.

Une tendance similaire au premier trimestre 2023

En ce qui concerne les premières tendances observées début 2023, les TPE françaises, tous secteurs d'activité confondus, voient leur chiffre d’affaires augmenter de 5,5 % au premier trimestre 2023. Il en va de même pour les TPE du secteur de la carrosserie qui, en raison d'une inédite montée du prix des pièces, enregistrent une hausse de 5,8 % de leur activité sur les trois premiers mois de l’année et de 4,8 % sur douze mois glissants. Enfin, la FCGA annonce une croissance de 5,3 % du chiffre d’affaires des TPE de la vente et de la réparation automobiles au premier trimestre 2023, avec une augmentation de 3 % sur les douze derniers mois.

« Alors qu’elles entraient dans une phase de normalisation de leurs performances après l’effet rattrapage, les TPE ont été aussi impactées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Cette crise internationale a des répercussions concrètes sur leur activité : flambée des prix de l’énergie, envolée du coût des matières premières, difficultés d’approvisionnement, inflation, baisse de la consommation… Autant de facteurs qui ont affaibli l’économie de proximité en 2022. Pourtant, même dans un tel contexte, les petites entreprises ont su faire preuve d’une formidable résilience et d’une grande combativité » détaille Yves Marmont, président de la FCGA.