Ventes de voitures neuves : soulagement chez les concessionnaires Selon l'enquête de « L'argus », l'activité des voitures neuves est mieux repartie que la profession ne le redoutait. Après le confinement, les clients ont été au rendez-vous chez les distributeurs, qui se montrent toutefois prudents pour les prochains mois.

Par Emmanuel Taillardat

Voir les photos Un Koleos à déstocker dans une concession Renault. Georges Cousseau

Les distributeurs de voitures sont soulagés quant à la reprise de l’activité dans leurs affaires et, en ce début de juin 2020, se veulent optimistes : c’est ce qu’il ressort de notre enquête mensuelle sur la distribution de VN en France, laquelle a bien sûr été mise en pause au cours des deux derniers mois.



L’après-confinement, dès le 11 mai, a été propice au retour des clients dans les showrooms. Mai 2020 s’est soldé par une chute des commandes de voitures neuves de seulement 35 % pour les distributeurs du panel de L’argus, mais avec 14 jours ouvrés, contre 20 en mai 2019 (– 33 % en VUL, avec de grandes variations régionales).

Vu le niveau des immatriculations en mai 2020, qui est ressorti à – 50 % en VP (– 47 % en VUL), les portefeuilles de commandes restent encore fournis et permettent d’envisager juin dans une certaine dynamique.



De manière quasi unanime, le panel fait état d’une reprise en V du côté des livraisons, avec une montée en cadence régulière les semaines du 11, du 18 et du 25 mai. « La dernière semaine a même été supérieure à mai 2019 », affirme un grand nombre de concessionnaires. La part des ventes sur stock dépasse 85 %. Les plans d’actions commerciales des marques étaient également bâtis en ce sens.



Tout en se montrant optimistes à court terme, les dirigeants ont une vision très prudente de cette reprise : d’une part, parce que les résultats d’exploitation fin mai sont très mauvais ; d’autre part, parce que la fréquentation importante des « intentionnistes» en VN leur semble être du flux de rattrapage et que la réalité se dessinera sans doute avec plus d’acuité à la rentrée.



La totalité de l’enquête, avec notamment les résultats des commandes des réseaux de marques prises en mai, est à lire à partir du jeudi 11 juin dans L’argus Pro. En voici quelques morceaux choisis, l'ordre des marques étant dicté par celui des volumes d'immatriculations enregistrés en mai 2020.





Renault : la surenchère électrique

Peugeot : « C’est presque inespéré »

Citroën : « Beaucoup de passage »

Dacia : le retour de la « voiture à 5 000 € »

Volkswagen : des craintes au plan industriel

Toyota : commandes satisfaisantes

Ford : « En juin, c’est un sprint »

Mercedes-Benz : « Un stock pléthorique »

Audi : « Des mesures puissantes »

BMW : « Bien répartir pour mieux repartir »

Kia : l’e-Niro, « du jamais-vu »

Opel : pousser les stocks

Hyundai : « Contents de cette reprise rapide »

Fiat : le handicap des faibles stocks

Nissan : l’aide du Juke

Tags