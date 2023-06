Verbaere et Lesaffre s’associent autour des bornes de recharge B to B Les groupes de distribution automobile Verbaere (via sa filiale Unripe) et Lesaffre s’associent au groupe d’ingénierie A2TI pour créer la société Born for charging. Ils disposent ainsi d’un outil précieux pour vendre et installer des bornes de recharge à leurs clients B to B.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos La nouvelle entité a été créée par les groupes de distribution automobile Verbaere et Lesaffre, en association avec le spécialiste de l'ingénierie A2TI. Born for charging

Puisque la montée en puissance de la voiture électrique ne pourra se faire sans un réseau de bornes de recharge en adéquation, les constructeurs automobiles et les concessionnaires s’intéressent de plus en plus au sujet. C’est ainsi qu’est né Born for charging, une société créée conjointement par les groupes de distribution Verbaere (via sa filiale Unripe) et Lesaffre, en association avec le spécialiste de l’ingénierie A2TI.

Spécialisée dans la vente et l’installation de bornes de la marque Wellborne aux professionnels, cette nouvelle entité propose tous types de postes de recharge pour voitures électriques et hybrides, du chargeur de 7 kW au superchargeur. Born for charging joue également le rôle de bureau d’études pour proposer à ses clients B to B les plans de leurs futurs parcs de bornes de recharge, mais aussi une aide dans le montage des dossiers Advenir.

Une association entre trois groupes familiaux

Présentée comme le fruit de « la rencontre de trois groupes familiaux implantés depuis longtemps dans le nord de la France », la nouvelle entité se donne pour ambition de « devenir la référence dans le domaine de la vente, l’installation, l’entretien et la supervision de bornes de recharge auprès de ses clients professionnels ».

Sur son compte LinkedIn, Jean-Charles Verbaere, président du groupe Verbaere Automobiles, s’est dit « très fier » d’annoncer cette « nouvelle diversification » pour son entreprise. De son côté, Alexis Blondiau, directeur général du groupe Lesaffre, salue « cette association avec des hommes et des entreprises de grande valeur ».