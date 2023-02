Verkor, le « Northvolt à la française » De start-up à fabricant de batteries pour Renault, Verkor se développe à la vitesse de l'éclair en s'appuyant sur l'expérience de spécialistes du secteur. À l'image de Philippe Chain, pionnier du véhicule électrique depuis les années 90 et cofondateur, qui revient sur la naissance de cette pépite.

L'argus. Verkor est encore inconnu dans le monde de la batterie. Comment est née votre entreprise ?



Philippe Chain, cofondateur de Verkor. Verkor est une fille de l’alliance européenne des batteries voulue par l’EIT (European Institute Energy). Ce dernier a pour rôle de faire émerger des entreprises innovantes dans le domaine de l’énergie à l’image de Northvolt, en Suède, qui est une belle réussite et qui fournira le groupe Volkswagen. L’EIT InnoEnergy a souhaité la naissance d’autres projets équivalents et a embauché Benoît Lemaignan qui est allé chercher des personnes expertes des batteries à Grenoble. Fin mars 2020, Christophe Mille, que j’ai rencontré chez Tesla et qui a travaillé chez Apple, m’appelle pour m’informer qu’un « Northvolt à la française » est en train de se monter. Je suis convaincu par le projet puisque l’Europe va basculer à l’électrique ; on fait quelques séminaires en juin, puis on annonce en juillet la création de Verkor qui associe six cofondateurs : Benoît Lemaignen (président du directoire), Christophe Mille (directeur technique), Sylvain Paineau (directeur stra-tégie), Gilles Moreau (directeur de l’innovation), Olivier Dufour (engagement des parties prenantes) et moi-même (directeur de la clientèle). Aujourd’hui, Verkor est basé à Grenoble dans la même zone d’activités que le CEA et regroupe 85 personnes.

Comment se sont noués les liens avec Renault ?



Dès le début de la création de Verkor, en juillet 2020, Renault a été rapidement intéressé par notre affaire. Nous avons discuté avec Luca de Meo, que je connais depuis longtemps, Gilles le Borgne (patron de la R&D) et José Vicente de los Mozos sur la partie industrielle. Durant un peu plus de six mois, nous avons imaginé comment travailler ensemble et la signature du partenariat est intervenue en juillet 2021.

Verkor, Renault et Alpine

Quels sont les termes du contrat ?

Renault a pris une participation à hauteur de 20 % du capital (deux membres siègent au conseil de surveillance) et il sera le premier client de Verkor. Nous allons développer et industrialiser les cellules pour l’Alpine DZ110 (ndlr : Alpine Crossover GT) mais le pack batterie sera transversalisé sur tous les modèles Renault développés sur la plate-forme CMF-EV. Notre entreprise fournira des cellules haute performance (89 kWh) à partir de juillet 2025, qui seront ensuite assemblées dans les usines Renault de Douai et Maubeuge. Envision se chargera de l’approvisionnement des cellules des versions basses (50 kWh). Les affectations de nos batteries sur les futurs véhicules ne sont pas faites car cela dépendra aussi de notre capacité de production.



Quelle sera la capacité de l’usine de Dunkerque en GWh ?



En 2025, Verkor pourra fournir 300 000 véhicules, soit 16 GWh de cellules dont 10 sont réservés à Renault. Notre capacité grimpera à 50 GWh en 2030 grâce à l’extension de l’usine de Dunkerque. Si Renault est notre client privilégié, nous fournirons aussi d’autres clients dont je ne peux pas parler car nous sommes actuellement en négociations.

Verkor ne disruptera pas la chimie

Avez-vous des projets de cellules moins puissantes ou pour les hybrides rechargeables (PHEV) ?



Nous aurons la possibilité de fabriquer des batteries inférieures à 89 kWh. En revanche, Verkor ne travaille pas sur les PHEV. C’est une solution technique de transition mais elle n’est pas durable car c’est cher et lourd, et il y a les problèmes de bonus/malus et de chiffres d’homologation. Le marché étant sous-tension, Verkor se concentre sur les batteries pour les véhicules électriques.



Parmi les 40 sites visés, pourquoi avoir choisi Dunkerque pour implanter votre gigafactory ?



Le choix final est dicté par une longue liste de critères et Renault a été partie prenante dans la décision. Nous souhaitions un terrain de 150 hectares pour pouvoir s’étendre et augmenter notre capacité de production à l’horizon 2030. Il faut aussi un endroit favorable au niveau des dessertes maritimes et autoroutières, avec un bassin d’emplois suffisant, car nous avons besoin d’une main-d’œuvre spécialisée dans la conduite d’installation industrielle, un savoir-faire qui est difficile à trouver. Mais le point essentiel est l’accès à une énergie propre car notre stratégie est axée sur la décarbonation de l’industrie des batteries. La fabrication de cellules nécessite de grandes quantités d’électricité. La présence de la centrale nucléaire de Gravelines est un avantage ainsi que le réseau de chaleur du port de Dunkerque. Nous allons la récupérer des autres sites pour faire fonctionner nos fours. C’est une énergie pas chère et décarbonée.



Vos cellules marqueront-elles une rupture au niveau de la chimie ?



Verkor ne va pas disrupter la chimie, ce sont des efforts de tous les jours pour augmenter la capacité des batteries lithium-ion. L’exigence vis-à-vis de Renault est de se mettre au meilleur niveau. Notre compétitivité repose davantage sur les process de fabrication.

Tesla a 10 ans d'avance

C’est-à-dire ?



Nous allons nous différencier de nos compétiteurs sur l’efficacité de la fabrication en amenant l’excellence opérationnelle. Fabriquer une batterie est un process continu et long de dix étapes en cascade. Chaque étape a son propre rendement et ce dernier est important en fin de chaîne. Chaque point gagné réduit le coût et l’empreinte carbone. Notre équipe a une parfaite connaissance de toutes les usines dans le monde. Avec ses véhicules, Tesla a pris dix ans d’avance, Verkor veut faire de même et se doter de la gigafactory la plus moderne et la plus digitale. L’industrie des batteries a besoin de faire un saut quantique.



Yann Vincent, le patron d’ACC, affirme que l’Europe peut gagner la bataille face à l’Asie. Partagez-vous son avis ?

Oui, je le crois. L’Europe arrivera sur le marché avec les dernières chimies et des usines dernier cri. Les asiatiques sont partis plus tôt mais leurs lignes de production sont, par conséquent, plus âgées. Lorsque l’on visite une usine comme celle du coréen LG Chem en Pologne, on remarque que les différentes étapes de la production sont indépendantes les unes des autres, et que les informations sont centralisées. La fabrication d’une cellule prend longtemps et on ne peut découvrir un défaut que 4 à 5 jours après le début de la production. Dans notre future usine, nous allons intégrer les dix étapes dans le cloud et ajouter une couche d’intelligence artificielle. Les machines vont communiquer les unes avec les autres et, de cette manière, on repère immédiatement s’il y a un défaut. L’enjeu est d’améliorer le rendement grâce à une technologie 4.0 et de réduire le taux de rebut. Verkor s’appuie sur l’écosystème grenoblois de la batterie, et l’expérience des personnes que nous avons réunies dans ce projet a permis d’aller vite. Il ne faut pas avoir honte de nos capacités dans l’industrie de la batterie.



L’Union Européenne va-t-elle protéger cette industrie naissante ?



Elle a la volonté de créer une industrie compétitive et de nombreux projets fleurissent (Northvolt en Suède, ACC en Allemagne et en France…). Je ne sais pas si l’Europe taxera les fabricants asiatiques mais elle doit surtout inciter les constructeurs à produire des voitures avec des batteries à faible empreinte carbone. L’Europe a aussi voulu passer à la vitesse supérieure grâce à sa capacité à mobiliser le financement. Par exemple, Nortvolt a trouvé rapidement 3 milliards d’euros pour son projet.

Le site de R&D Verkor Innovation Centre

Quels sont vos objectifs en termes de baisse du prix des cellules ?



Verkor va fabriquer des cellules haute performance qui ne sont pas comparables avec les prix actuellement annoncés sur le marché. À toute chose comparable, les prix ont baissé ces dernières années mais désormais ils décroissent moins vite. Nous sommes toutefois confiants car la sécurisation des matières premières et l’amélioration des process permettront de jouer sur les coûts. Les efforts de l’industrie vont se poursuivre et l’offre va augmenter avec l’ouverture de mines de lithium. En parallèle, nous continuons à améliorer les formulations de la chimie pour utiliser moins de cobalt. La nôtre sera sous les 10 % alors que, par exemple, celle de la première Renault Zoé en contenait 35 %. Nous utilisons plus de nickel pour améliorer la densité énergétique, et plus de silicium dans l’anode au profit de la capacité de recharge. Mais, dans le contexte actuel, bien malin qui prédira le coût des batteries.



Quelle est votre feuille de route d’ici la livraison des premières batteries en juillet 2025 ?



Nous sommes sur le développement de la première cellule pour le projet Alpine DZ110. Les premiers prototypes sont en cours de réalisation et seront présentés au groupe Renault dans les semaines à venir. Ensuite nous irons par étape de six mois. Notre centre de R&D, le VIC (Verkor Innovation Centre), basé sur la presqu’île de Grenoble, est en cours de construction et recrutera 250 personnes. Les laboratoires de recherche et la petite ligne de montage seront opérationnels dans deux mois. Fin 2022, viendra la ligne de production pilote qui fabriquera ensuite les cellules prototypes en plus grande quantité. L’étape suivante sera le développement des cellules série. Quant à notre usine de Dunkerque, la phase de concertation (autorisations, permis de construire, norme Seveso…) prendra une année. Les travaux débuteront logiquement début 2023.