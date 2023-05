VinFast prépare son lancement en France en attendant l'homologation de ses voitures électriques Le constructeur vietnamien VinFast est sur le point d’investir, à partir de septembre 2023, le marché automobile français. En attendant l'homologation de ses voitures électriques, la marque multiplie les initiatives dans ses trois showrooms pour attirer et rassurer ses futurs clients.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Le SUV VF8, dont l'homologation pour les routes françaises est prévue en juin, sera commercialisé dans l'Hexagone à partir de septembre 2023. Robin Schmidt - L'argus

Il faudra patienter encore quelques mois pour pouvoir regarder une voiture vietnamienne rouler sur les routes françaises. Contraint de retarder son lancement en Europe à cause des nombreuses pénuries de semi-conducteurs, le constructeur automobile VinFast n’a toujours pas immatriculé le moindre véhicule dans l’Hexagone.

La marque vietnamienne devrait commercialiser son tout premier SUV électrique, le VF8, à partir de septembre 2023, ce dernier devant encore recevoir une homologation en juin. D’autres modèles devraient suivre, à l’image du petit crossover VF 6 ou du grand SUV VF 9, dont les livraisons devraient débuter d’ici à la fin de l’année 2023.

VinFast à la conquête de ses premiers clients

En attendant de pouvoir immatriculer ses premiers véhicules en France, VinFast a commencé à déployer sa stratégie de lancement, dans le but d’aller conquérir sa nouvelle clientèle. La marque vietnamienne avait déjà fait sensation en octobre dernier, au Mondial de l’Auto de Paris, bénéficiant d’une visibilité accrue grâce à l’absence de nombreux constructeurs européens. VinFast a depuis ouvert trois showrooms dans l’Hexagone, les deux premiers à Paris (La Madeleine et boulevard Raspail) et un autre à Rennes, afin d’exposer ses modèles électriques qui seront prochainement disponibles à la vente. Par l’intermédiaire de ses showrooms, le constructeur vietnamien, jusqu'alors méconnu en France et en Europe, espère ainsi aller conquérir de nouveaux clients et gagner en visibilité dans un contexte où le marché du véhicule électrique devient de plus en plus compétitif.

Media Image Image Depuis son ouverture en novembre 2022, le showroom de La Madeleine (Paris) organise de manière mensuelle des E-ateliers, visant à éduquer la future clientèle VinFast sur l'écosystème d'une voiture électrique. Robin Schmidt - L'argus

De nombreux événements sont donc organisés de manière mensuelle au sein des showrooms VinFast, comme notamment des « E-ateliers », visant à éduquer leur future clientèle sur l'écosystème entourant les voitures électriques. « On se rend compte finalement qu’il y a une grosse différence entre les consommateurs français et allemands, ou même ceux des Pays-Bas, du Canada ou également des États-Unis. Les consommateurs français ont besoin d’être un peu plus rassurés sur où ils vont avant de placer leur argent. Et c'est justement à travers des événements comme ces ateliers que l’on éduque notre clientèle, afin qu’elle puisse comprendre l'écosystème d’une voiture électrique, et que l’on compte gagner en part de marché », explique Guy Makayat, conseiller clientèle et responsable des événements showrooms chez VinFast France.

Se démarquer des autres constructeurs asiatiques

En pleine phase de lancement, le constructeur de véhicules électriques VinFast a fait des choix forts pour se démarquer des autres grands groupes asiatiques. « Ce qui est très compliqué pour nous en dehors de cette phase de lancement, c'est justement d’être associés à tous les constructeurs asiatiques, japonais, coréens que l’on connaît déjà. Aujourd'hui, VinFast est le premier constructeur automobile qui sort du Vietnam, donc c’est très important pour nous de rappeler que VinFast est avant tout vietnamien et de faire cette dissociation », souligne Guy Makayat. La marque vietnamienne a tout d’abord décidé de déployer un réseau en interne, sans être affiliée à des distributeurs ou à des franchisés.

Toujours dans l’optique de se démarquer de ses concurrents, VinFast a également choisi d’adopter une stratégie compétitive en termes de service après-vente. En cas de panne, le constructeur s’engage par exemple à se déplacer jusqu’à ses clients gratuitement pour prendre en charge leurs véhicules, et ce peu importe l’endroit, le jour ou l’heure. La marque devient également le premier constructeur qui propose à ses clients une garantie de 10 ans ou 200 000 km, « Si vous perdez 30 % d’efficacité de batterie dans les 10 ans ou les 200 000 kilomètres suivant l’achat de votre véhicule, nous nous engageons à vous changer gratuitement la batterie », précise le responsable des événements showrooms de VinFast France.