VinFast va ouvrir un showroom à Paris à proximité du magasin Tesla Le constructeur automobile VinFast, qui va dévoiler ses deux SUV électriques à l'occasion du Salon de Los Angeles (19 au 28 novembre 2021), a démarré les travaux de son showroom parisien. Situé près de la place de la Madeleine et à proximité de la vitrine Tesla, il ouvrira ses portes en 2022.

La future vitrine VinFast sera située près de la place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris

L’arrivée de nouvelles marques automobiles sur le marché européen intrigue autant par les spécificités du dispositif commercial adopté que par les caractéristiques des produits lancés. Le constructeur vietnamien VinFast, propriété du conglomérat Vingroup, se structure depuis plusieurs mois en France, en Europe et en Amérique du Nord en vue de son développement à l’international en 2022. Sa présidence a été confiée à Michael Lohscheller, ancien patron d’Opel. Si certaines marques entendent s’appuyer sur un réseau de concessionnaires privés pour commercialiser leurs modèles (MG Motor, Seres), d’autres plébiscitent un dispositif digital (Lynk & Co, Aiways). VinFast, lui, privilégie l'ouverture de sites en propre. Une stratégie qui se rapproche de celle adoptée par Tesla, qui dénombre actuellement plus de vingt succursales en France.



VinFast s'affiche à Paris

À Paris, la marque vietnamienne a entamé les travaux de son premier showroom dans l’Hexagone, implanté à l’angle de la rue Pasquier et du boulevard Malesherbes (Paris 8e). Celui-ci ouvrira ses portes au deuxième trimestre 2022 et sera distant d’à peine 100 mètres du magasin Tesla de la Madeleine. Les ambitions de VinFast en Europe et en Amérique du Nord seront incarnées par les deux SUV 100 % électriques VF e35 et VF e36, dont les précommandes débuteront au premier semestre 2022. Les deux modèles seront dévoilés au grand public à l’occasion du Salon de Los Angeles (19 au 28 novembre 2021).



