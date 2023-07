Vitrage. Carglass étend son partenariat avec Norauto Partenaires depuis 2018, les enseignes Norauto et Carglass renforcent leur accord. Désormais, le spécialiste du vitrage peut intervenir 6 jours sur 7 sur des plages horaires dédiées dans 240 garages Norauto, ce qui porte le maillage de son réseau hexagonal à 700 centres.

Par Victoire de Faultrier-Travers

Voir les photos Grâce à une présence dans 240 centres Norauto, Carglass dispose désormais d'un maillage de 700 centres en France. Carglass

Spécialisé dans la réparation et la maintenance, Norauto étend sa collaboration entamée il y a cinq ans avec Carglass. De 40 sites où l'expert dans le remplacement et la réparation de vitrages intervenait déjà, le partenariat s’étend désormais à 240 centres.

Le service reste le même : le technicien Carglass intervient dans les centres Norauto pour des opérations de remplacement ou de réparation de vitrage. Côté prise de rendez-vous, le partenariat permettait déjà aux automobilistes de réserver un créneau dans un centre de l'enseigne appartenant au groupe Mobivia. Aujourd'hui, ils ont aussi la possibilité de prendre rendez-vous en ligne.

Une mutualisation du maillage

Installé dans une baie dédiée au sein des centres Norauto partenaires, chaque technicien Carglass dispose des équipements nécessaires pour réaliser la prestation de vitrage, identique à celle qui serait pratiquée dans un centre de la filiale de Belron. Pierre Heyraud, responsable du développement commercial et partenariat de l’enseigne du groupe Mobivia, indique : « Notre complémentarité permet réellement de construire des offres pertinentes et innovantes. C’est un pas de plus vers notre plate-forme de solutions au service des automobilistes. »

L’objectif de ce partenariat renforcé est de permettre aux clients de disposer de 700 centres Carglass et/ou Norauto pour les prestations de vitrage. De quoi revendiquer une certaine proximité avec les automobilistes. « Le développement de ce partenariat s’inscrit donc dans une dynamique de développement consistant à s’adosser à des acteurs reconnus du secteur. Il nous permet aujourd’hui avec plus de 700 centres d’offrir un maillage remarquable à nos partenaires assureurs et flottes » commente Marc Blankiet, directeur des opérations de Carglass.