Viva Tech : les ambitions de Renault pour la mobilité de demain A l'occasion du Salon Viva Technology, Renault réaffirme sa volonté d'impulser une dynamique d'innovations, afin de proposer des mobilités futures durables.

Par Edouard Lavollé

Voir les photos Renault met à profit Viva Technology 2019 pour présenter ses innovations sur les nouvelles mobilités Renault

Le Salon Viva Technology, véritable laboratoire d’innovations, est l’occasion pour les entreprises de révéler leurs dernières avancées technologiques. Et de côté-là, Renault n’est pas le dernier de cordée.



Ainsi, le développement du « Paris-Saclay Autonomous Lab », un système complet de transport autonome et d’infrastructures connectées, entre dans cette démarche de vision à long terme. Renault opère ainsi un service de voitures partagées à la demande, délivré par des prototypes de Renault ZOE Cab électriques et autonomes, sur le campus urbain de Paris-Saclay.



« A l’heure où les sujets de mobilité n’ont jamais été autant au cœur des enjeux mondiaux, notre rôle de constructeur historique généraliste est plus que jamais déterminant. Il est de notre devoir de proposer les solutions les plus innovantes pour adresser des environnements urbains saturés et ainsi poser les jalons de la smart city de demain. Aux côtés des villes, des start-up, des meilleurs partenaires et des pouvoirs publics, nous plaçons notre leadership au cœur d’une nouvelle histoire, celle d’une mobilité électrique, connectée, autonome et partagée, au service du plus grand nombre », déclare Thierry Bolloré, Directeur Général du Groupe Renault.



« Une mobilité simple à vivre et à la portée de tous »



L’objectif de ce virage placé sous le signe de l’innovation ? « Dessiner les contours d’une mobilité simple à vivre et à la portée de tous ». Dans cette optique, le constructeur automobile développe un véhicule autonome exploratoire, le Renault Ez-Pod. Deux places, autonome, connecté et 100% électrique, Renault Ez-Pod se distingue par sa faible empreinte au sol et son agilité pour répondre à la fois à de besoins de mobilité sur sites fermés mais aussi s’intégrer au cœur de thématiques très urbaines. Un partenariat avec Klepierre a aussi été conclu, afin d’offrir des services de mobilités innovants en centres commerciaux. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre des quatre axes majeurs d’innovation privilégiés par la firme : la mobilité électrique, la mobilité connectée, la mobilité autonome et le développement de nouveaux services de mobilité.



La toute dernière idée de Renault est issue d’une de ses filiales, la start-up Karhoo. Elle a lancé, aujourd’hui, en partenariat avec SNCF Mobilités, un nouveau service TGV Inoui, « Mon Chauffeur », qui proposera aux voyageurs de réserver automatiquement 24h/24 un Taxi ou un VTC, au départ ou l’arrivée de leur train, à travers la France.