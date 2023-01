VN : Renault relativise ses résultats de juin Pour le nouveau directeur du commerce France de Renault, Ivan Segal, la baisse observée sur les ventes de VN tient surtout aux deux jours ouvrés de moins par rapport à juin 2018.

Par Arnaud Murati

La différence entre la théorie et la pratique. Le groupe Renault n'a pas fait état de résultats mirifiques au mois de juin 2019 : 67 235 véhicules particuliers neufs vendus, soit -11,7%. La marque Renault a particulièrement souffert : -13,1%, soit 7826 voitures neuves manquant à l'appel : "La baisse est à relativiser" considère toutefois Ivan Segal, le successeur de Philippe Buros à la tête du commerce français, "juin 2019 comportait deux jours ouvrés de moins que juin 2018. Sans cela, les résultats auraient été étales" considère t-il.



Les deux autres marques qui composent le groupe Renault ont connu des destins variés. Une fois n'est pas coutume, juin a rimé avec régression pour Dacia : -7,3% d'immatriculations, en dépit d'une part de marché en légère hausse de 0,1 point. Alpine a témoigné de résultats mensuels en hausse de 85,7%, signe que l'A110 ne bénéficie pas que d'un succès d'estime.



Le cumul semestriel des ventes est un brin moins acide pour le groupe Renault : -4,7%, avec une marque Renault à -6,3% et Dacia à -1,6% : "Nous avons effectué un semestre de résistance" reprend M. Segal, "les objectifs ont été tenus, sachant que nous ne bénéficions pas encore des effets des lancements des Twingo et Clio". Cette dernière aurait même effectué "son meilleur premier semestre depuis 2011", si l'on additionne les ventes de la Clio 4 et de la Clio 5. De la même manière, la Dacia Sandero a réalisé "son meilleur semestre" d'après Ivan Segal.



Mais record il n'y a point eu concernant le segment C : -5,8% de ventes pour la Mégane selon le directeur du commerce, -20% pour le Scenic, -5,6% pour le Kadjar. Ivan Segal signale tout de même que le segment dans son ensemble a reculé de 4,9%, mais qu'il ne se satisfait pas de ces résultats pour autant.