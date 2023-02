VO : la prime de conversion booste l'activité des distributeurs Les distributeurs de marques ont connu une activité VO particulièrement florissante en avril 2019, tant sur les produits récents qu'intermédiaires.

Par Emmanuel Taillardat

Voir les photos La prime à la conversion continue de soutenir l'activité occasion des distributeurs Georges Cousseau

L’activité VOP a augmenté de 6% en avril 2019 (chiffre d’affaires), elle concerne à la fois les VO récents, mais aussi - et de plus en plus - les VO intermédiaires. « Nous conservons davantage de VO, y compris de plus de 5 ans, émettant moins de 123g de CO2 et les proposons à la vente dans le cadre de la prime de conversion, en récupérant les VO hors d’âge pour la destruction. Le succès est très important ! », nous rapporte ce patron d’activité VO. Un autre responsable livre un ratio étonnant : « 30% de nos VO vendus à particulier sont assortis d’une prime de conversion en avril ! »



Chez ce groupe, tous les VO éligibles à la prime sont indiqués comme tels dans les premières lignes des petites annonces. « Et cela marche très bien, la demande est très forte. Nous avons bien plus de possesseurs de vieux VO, non imposables et roulant plus de 60km par jour que nous ne le pensions. » Pour ce confrère, « ces clients sont assurément des nouveaux clients en concessions automobiles. » En moyenne, pour notre panel, le taux de ventes VOP assortis de la prime s’élève à 17% sur le mois isolé, pour un VN à 12% environ.





Voici le texte de la page d’accueil du site internet d’un groupe de concessions majeur : « Prime à la conversion 2019 jusqu'à 5.000 € sur des centaines de véhicules d'occasion ! Venez profiter de la prime à la conversion 2019 sur une sélection de plus de 700 voitures d'occasion toutes marques disponibles dans les concessions du réseau. » Assurément une des meilleures pratiques du moment.

Reprises plus musclées

LA PHRASE