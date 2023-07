Voiture d'occasion. Heycar France se réorganise pour soutenir ses nouvelles ambitions Avec l’arrivée d’Arnauld Delacroix en qualité de directeur des activités commerciales et des opérations, Heycar France entend soutenir ses nouvelles ambitions commerciales. Cette nomination intervient alors que la plate-forme a décidé de se recentrer sur ses principaux marchés.

Après son retrait d’Espagne, la plate-forme Heycar confirme le recentrage de ses activités sur ses principaux marchés que sont la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Alors que ses plus gros actionnaires ont renouvelé leurs engagements financiers, l'Hexagone devient une cible prioritaire, comme le confirme à L'argus Xavier Chardon, président de Volkswagen Group France : « Il n’y a pas de volonté de se désengager du marché français. Nous considérons que la vitrine représente un complément intéressant aux sites des groupes de distribution et aux plates-formes de petites annonces. » Des objectifs de croissance importants ont ainsi été fixés pour l’exercice 2024, avec comme ambition de faire de Heycar la plate-forme de référence des particuliers pour l’achat d’un VO provenant d’un professionnel de la distribution.

Dans cette optique, la plate-forme se dote d’un directeur des activités commerciales et des opérations, Arnauld Delacroix. Placé sous la responsabilité de Mathias Hioco, directeur général de Heycar France, il aura pour mission de définir et développer la stratégie commerciale dédiée aux professionnels de la distribution. Arnauld Delacroix doit ainsi nouer des partenariats, proposer des solutions clés en main adaptées au marché, tout en supervisant l’activité e-commerce et la mise en production de la nouvelle version du site, qui aura lieu dans les prochains mois. Un nouveau parcours client sera alors soumis aux concessionnaires partenaires. L’objectif est d'accélérer les ventes en ligne en proposant un canal de ventes complémentaire, avec l’intégration de nouveaux services comme les solutions de financement et l’offre de reprise en ligne.

En parallèle, Heycar France va réaliser une enquête qualité auprès de plus de 1 600 concessions partenaires pour améliorer l’expérience utilisateur. Arnauld Delacroix indique : « Les prochains mois seront passionnants pour Heycar France avec l’ambition d’accélérer notre croissance. Notre mission est de devenir le partenaire incontournable des acteurs de la distribution de véhicules d’occasion en leur apportant des solutions adaptées à leurs problématiques business. Pour cela notre objectif est double : simplifier notre offre en la rendant plus compréhensible pour nos partenaires et uniformiser nos deux parcours, annonces et e-commerce. Beaucoup de nouveaux projets nous attendent. »

Diplômé de l’Istec Business School de Paris en 2007 et d’un MBA marketing à l’ESG en 2008, Arnauld Delacroix dispose d'une solide expertise dans les domaines du marketing et du digital qu'il a acquise dans le secteur automobile. Après un début de carrière au sein des équipes marketing produit de Renault, il a occupé différents postes chez Marketshot, un acteur du marketing digital, puis chez Carvivo, spécialiste de la gestion de leads, avant d'arriver chez Heycar France en mars 2022 en qualité de responsable du développement business.

Cette réorganisation intervient alors que les chiffres ne sont pas au rendez-vous pour la plate-forme. Au 28 juin 2023, Heycar proposait sur son site 73 057 véhicules d’occasion, soit un recul de 22 000 unités par rapport au mois de juin de l’année dernière et ses 95 319 VO. Le cap des 100 000 offres d’occasion affichées à son lancement en France fin 2021 par les groupes Renault, Volkswagen et Mercedes-Benz semble donc de plus en plus lointain.

La plate-forme attribue cette baisse du nombre d’annonces en ligne à l’arrêt en début d’année de son modèle basé sur la gratuité et l’adoption d’un paiement à la performance. Cependant, Heycar souligne : « Nous avons conservé plus de 80 % de nos partenaires concessionnaires, ce qui est largement en phase avec nos attentes. »

