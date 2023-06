Voiture d’occasion. La plate-forme Heycar se retire d’Espagne Exclusif. La plate-forme Heycar, dont les principaux actionnaires sont les groupes Volkswagen, Mercedes-Benz et Renault, cesse ses activités en Espagne. Le spécialiste de la voiture d'occasion se concentre désormais sur ses marchés stratégiques : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie.

Par Victoire de Faultrier-Travers

Voir les photos Xavier Chardon confirme à L'argus le retrait de la plate-forme Heycar du marché espagnol. Heycar

Heycar, la plate-forme spécialisée dans les petites annonces de voitures d’occasion, dont les principaux actionnaires sont les groupes Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, met un terme à son activité en Espagne. Cette information a été confirmée à L'argus par Xavier Chardon, président de Volkswagen Group France : « Heycar a choisi de recentrer ses activités sur ses marchés rentables, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Mais il n’y a pas de volonté de se désengager du marché français. Nous considérons que la vitrine représente un complément intéressant aux sites des groupes de distribution et aux plates-formes de petites annonces. Concrètement, les distributeurs français sont prêts à investir dans trois sites Internet, et pas plus.» Dans ce marché VO ultra-concurrentiel, l’enjeu pour les concessionnaires est en effet la visibilité. Pour la publication de leurs annonces sur la Toile, ils privilégient ainsi trois sites parmi lesquels figurent souvent leur propre vitrine, Leboncoin, La Centrale et Heycar. La plate-forme est donc vouée à disparaître à terme si elle ne figure pas dans le « Top 3 », cette autre source.

Par ailleurs, selon nos informations, le groupe Volkswagen serait mécontent des résultats de la plate-forme en Allemagne, avec un nombre de leads qualifiés bien en-deçà de la promesse. Il se pourrait donc que l’Espagne ne soit pas le seul pays européen où Heycar cesse ses activités, faut de pouvoir tenir ses objectifs. « Dorénavant, l’enjeu pour la société est d’augmenter le taux de transformation, la qualité de traitement des leads et de trouver un modèle économique rentable, car elle a enregistré un nombre d’annonces important grâce à sa gratuité », commente, Michel Vongnarath directeur marketing et expérience client chez Carvivo.

Heycar en perte de vitesse

Boostée par ses débuts réussis en France, la plate-forme avait décidé d’accélérer son développement en 2022, en surfant notamment sur le dynamisme du marché VO. Rencontré en avril dernier, Mathias Hioco, directeur général de Heycar France, nous affirmait que de nouveaux investissements marketing devaient également permettre au site web de s'offrir une véritable notoriété dans le milieu. Ceci auprès des particuliers comme des professionnels, grâce à des campagnes publicitaires et des partenariats lui permettant de devenir un « réel acteur alternatif ».

Mais les chiffres ne vont pas dans ce sens. Au 28 juin de cette année, le site Heycar proposait sur son site 73 057 véhicules d’occasion. La plate-forme accuse ainsi un recul de 22 000 unités par rapport à juin 2022 et son offre de 95 319 VO. La barre des 100 000 offres d’occasion affichées lors du lancement en France fin 2021 par les groupes Renault, Volkswagen et Mercedes-Benz semble donc de plus en plus éloignée.

