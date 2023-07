Voiture électrique. Audi crée 500 emplois dans son usine modèle d'Ingolstadt Audi poursuit sa stratégie 360factory avec la création de 500 emplois sur son site d’Ingolstadt (Allemagne), à l'occasion du lancement de la production du SUV Q6 e-tron. L'usine servira ainsi de modèle aux autres, qui doivent également se transformer pour se convertir à l'électrique d'ici à 2026.

Par Victoire de Faultrier-Travers

Voir les photos Audi crée 500 emplois dédiés à l’électromobilité au sein de l'usine d'Ingolstadt, qui produit désormais le Q6 e-tron. Audi

À l’occasion du démarrage de la production en série du Q6 e-tron à Ingolstadt (Allemagne), Audi annonce la création de 500 emplois au sein de l’usine bavaroise. L’arrivée de ce SUV 100 % électrique, basé sur la nouvelle plateforme technologique Premium Plateform Electric (PPE) et qui sera lancé en février 2024, fait d’Ingolstadt le premier site Audi à disposer de sa propre ligne d’assemblage de batteries. Xavier Ros, directeur des ressources humaines chez Audi, indique : « Avec 500 emplois supplémentaires pour la production de notre nouveau Q6 e-tron entièrement électrique, nous montrons que notre transition vers la mobilité électrique est un moteur de création d’emplois. En garantissant un volume élevé d’embauches et de nouveaux emplois, l’électrification augmentera la sécurité au travail sur nos sites allemands. » À noter que le constructeur prend également en compte les employés temporaires qui travaillent dans l’usine.

Audi propose ainsi diverses possibilités de formations, notamment la montée en compétences des collaborateurs existants pour de nouvelles tâches. Au cours des 18 derniers mois, Audi a formé environ 8 300 employés de la production, du développement technique et des ventes à Ingolstadt avant le lancement de la production en série du Q6 e-tron. En 2022, Audi AG a ainsi investi près de 150 millions d’euros dans la formation et le développement de ses employés. Gerd Walker, membre du conseil d’administration chargé de la production et de la logistique, ajoute : « nous rendrons tous nos employés opérationnels d'ici 2025 grâce à un budget de formation d'environ 500 millions d'euros. » En parallèle, le constructeur recherche de nouveaux collaborateurs formés en métallurgie ou en électricité, avec une expérience professionnelle correspondante.

Media Image Image L'Audi Q6 e-tron, basé sur la nouvelle plate-forme technologique Premium Plateform Electric, sera lancé en février 2024. Audi

Audi transforme ses usines avec sa stratégie 360factory

En tant que première usine 360 complète, le site d’Ingolstadt va servir de modèle pour la transformation des sites de production à grande échelle, conformément au plan stratégique 360factory, dévoilé en décembre 2022 pour accompagner la transition du constructeur automobile allemand vers l'électrique. À partir de 2026, Audi lancera uniquement des modèles électriques, abandonnant progressivement la production de ses modèles à combustion d’ici 2033.

À cette même échéance, la marque aura réduit de moitié ses coûts d’usine pour plus de rentabilité. Enfin, la feuille de route accorde une place importante à l’image et à la notoriété du constructeur. Audi entend être reconnu comme « employeur attrayant », notamment dans le domaine de la production. En attendant, le constructeur prépare la prochaine étape pour le site d’Ingolstadt : la mise en place de sa propre usine de production de modules de batterie pour les prochains modèles.

