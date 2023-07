Voiture électrique. Bruno Le Maire veut une Peugeot e-208 fabriquée en France Au nom du « patriotisme économique », le ministre de l’Économie Bruno Le Maire demande au groupe Stellantis de relocaliser en France la production de petits véhicules électriques comme la Peugeot e-208. Mais Carlos Tavares exprime ses doutes quant à la rentabilité d'un tel projet.

Par Victoire de Faultrier-Travers

Voir les photos Malgré un appel au « patriotisme économique » de la part du ministre Bruno Le Maire, Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, ne produira par la nouvelle Peugeot e-208 en France mais en Espagne. Peugeot

La Renault R5 électrique (2024) sera produite en France, mais quid des petits modèles électriques chez Stellantis ? De passage sur l’antenne de RMC mercredi 5 juillet, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, a interpellé Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, sur le sujet : « Le défi industriel pour la France, c’est de construire non seulement des véhicules haut de gamme mais aussi des petits véhicules comme la Peugeot e-208 sur notre territoire. Moi, je souhaite que Carlos Tavares relève le gant et ce défi. »

La relocalisation de l’industrie automobile fait en effet partie des priorités du Gouvernement, qui souhaite atteindre deux millions de véhicules produits en France à l'horizon 2030. « Nous apportons des aides, nous aidons l’industrie, nous essayons de favoriser l’achat de véhicules électriques sur le territoire, ajoute le ministre. Je souhaite que les industriels fassent preuve aussi, tout simplement, d’un peu de patriotisme économique. »

Carlos Tavares doute de la rentabilité du « made in France »

Dans un entretien accordé au Figaro le matin même, Carlos Tavares soulignait les différences de coûts de production entre les pays européens, sachant que la concurrence des marques chinoises change également la donne. Le tout, alors que Stellantis souhaite maintenir une marge à deux chiffres. Le patron du groupe automobile franco-italo-américain affirme ainsi : « On lira plus tard dans les résultats qui aura eu raison dans le contexte de la concurrence chinoise. J’ai un très gros doute sur le fait que l’on puisse produire des véhicules très compacts de façon très rentable dans notre pays. »

Ces échanges par interviews interposées interviennent alors que les constructeurs français, dont Peugeot et Citroën (ex-PSA), ont délocalisé une partie de leur production au cours des dernières années, surtout celle des petites voitures. Le groupe Stellantis, issu de la fusion entre PSA et FCA, a ainsi produit 678 400 voitures en France en 2022, contre plus d’un million avant la crise sanitaire. La Peugeot 208 citée par le ministre ne fait pas exception car la mouture restylée, qui sera lancée en novembre prochain, doit être produite dans l’usine de Saragosse (Espagne) pour la version électrique et de Kénitra (Maroc) pour les autres motorisations. Même si Stellantis a annoncé sa volonté de produire douze modèles électriques en France, majoritairement des SUV, le débat (re)lancé par Bruno Le Maire semble donc perdu d'avance. D’une part, la plate-forme STLA Small de la future Peugeot e-208 (2026) a été attribuée à l’usine espagnole de Saragosse au mois de mai. D’autre part, selon nos informations, le futur Peugeot e-2008 (2027) sera toujours produit à Vigo en Espagne sur la STLA Small.

