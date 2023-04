Voiture électrique et hybride. Un luxe réservé aux pays européens les plus riches Selon une étude de l’ACEA, les pays où l’on gagne le mieux sa vie sont aussi ceux qui enregistrent le plus de ventes de voitures électriques et hybrides. En Suède, par exemple, 56,1 % des immatriculations en 2022 concernaient ce type de motorisations, tandis qu’en Slovaquie, la part tombe à 3,7 %.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Selon l'ACEA, les VE et PHEV représentent 21,6 % des nouvelles immatriculations dans l’Union européenne en 2022, mais détiennent une part de marché inférieure à 9 % dans plus de la moitié des États membres.

Dans sa dernière étude, l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) met en lumière d’importantes disparités entre les différentes régions de l’Europe en ce qui concerne l’accessibilité aux véhicules électriques (VE) et hybrides rechargeables (PHEV). Ces derniers représentent en effet 21,6 % des nouvelles immatriculations dans l’Union européenne en 2022, mais affichent une part de marché inférieure à 9 % dans plus de la moitié des États membres.

Selon l’étude, il existerait ainsi une corrélation entre le revenu net des pays de l’Union européenne et le nombre de VE et de PHEV qu’ils possèdent. Un facteur jugé important par l’ACEA et qui expliquerait pourquoi la plupart des consommateurs européens tardent à se tourner vers des motorisations 100 % ou partiellement électriques.

L’Europe du Nord favorisée, l’Europe de l’Est mauvaise élève

L’ACEA révèle dans son étude que les pays les plus riches de l’Union européenne sont également ceux qui comptent le plus de voitures électriques et hybrides rechargeables. En tête de liste, on retrouve donc cinq pays d'Europe du Nord et de l'Ouest, où le revenu annuel net dépasse en moyenne les 32 000 €. La Suède, qui possède un revenu net annuel moyen de 35 486 €, arrive donc sans grande surprise à la première place en 2022, avec plus de la moitié (56,1 %) de ses nouvelles immatriculations qui concerne des VE ou des PHEV. Avec un revenu annuel moyen de 39 274 €, le Danemark se positionne à la deuxième place grâce à une part de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui atteint les 38,6 % en 2022, tandis que la Finlande (33 155 €) vient compléter le podium, avec une part de 37,6 % de VE et de PHEV immatriculés l’an dernier.

À l’opposé, ces types de véhicules possèdent une part de marché inférieure à 9 % dans de nombreuses régions européennes, notamment dans plusieurs pays d'Europe centrale, orientale et méridionale, où la rémunération annuelle moyenne peine à dépasser les 13 000 € par travailleur. C’est par exemple le cas en Slovaquie, où le revenu net annuel moyen est de 10 985 € et où la part des nouvelles immatriculations de VE et de PHEV stagne à 3,7 % en 2022. Il en va de même pour la République Tchèque (13 836 €) et la Bulgarie (7 272 €), les véhicules électriques et hybrides rechargeables ayant représenté respectivement 3,9 % et 4 % des immatriculations VN l’an dernier.

Top 5 des pays avec la part de VE et de PHEV la plus élevée + revenu net annuel moyen

Suède : 56,1 % – 35 486 € Danemark : 38,6 % – 39 274 € Finlande : 37,6 % – 33 155 € Pays-Bas : 34,5 % - 40 312 € Allemagne : 31,4 % – 32 850 €

Les 5 pays avec la part de VE et de PHEV la moins élevée + revenu net annuel moyen