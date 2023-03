Voiture électrique. Le top 10 des constructeurs en France Exclu L'argus. Dans un marché automobile perturbé par la pandémie, les ventes de véhicules électriques ont continué à progresser fortement au cours du 1er semestre 2021. Pour savoir qui en profite, nous avons établi le classement des constructeurs vendant le plus de modèles électriques en France.

Voir les photos Au cours du 1er semestre 2021, 72 497 voitures électriques ont été vendues en France, soit une part de marché de 7,9 % DR

Cela ne fait plus de doute, la motorisation électrique va progressivement devenir l’énergie dominante sur les marchés automobiles français et européen au cours des prochaines années. L’Union européenne pousse en ce sens en imposant aux constructeurs des émissions de CO 2 de plus en plus drastiques, tandis que les ZFE (Zones à faibles émissions) se multiplient dans nos villes.

Le phénomène prend de l’ampleur et cela se traduit dans les statistiques d’immatriculations, puisque 72 497 voitures électriques ont été vendues en France au cours du 1er semestre 2021, soit une forte progression de 61,2 % par rapport aux six premiers mois 2020. Alors que les immatriculations, toutes énergies confondues, ont atteint 922 716 unités, cela représente 7,9 % de part de marché. Si les restrictions, associées aux incitations fiscales, jouent un rôle dans cette progression, notons également que l’offre proposée par les constructeurs s’enrichit à grande vitesse.



Une offre considérablement enrichie

Top 10 des constructeurs qui vendent le plus de voitures électriques en France (6 mois 2021)

Clt Constructeur 1er semestre 2021 (PDM) 1er semestre 2020 (PDM) Evo 1 Renault 15 221 (21 %) 17 650 (39,2 %) -13,80% 2 Tesla 13 112 (18,1 %) 4 008 (8,9 %) +227,10% 3 Peugeot 12 019 (16,6 %) 9 784 (21,8 %) +22,80% 4 Fiat 4 863 (6,7 %) 0 - 5 Volkswagen 4 687 (6,5 %) 988 (2,2 %) +374,40% 6 Kia 4 008 (5,5 %) 1 864 (4,1 %) +115% 7 Hyundai 2 991 (4,1 %) 2 219 (4,9 %) +34,80% 8 Mini 2 161 (3 %) 607 (1,3 %) +256% 9 Citroën 1 256 (1,7 %) 1 555 (3,5 %) -19,20% 10 Dacia 1 163 (1,6 %) 0 - Total 72 497 44 973 +61,20%

