Voiture électrique. Les actionnaires de Renault font part de leurs inquiétudes Le groupe Renault organisait ce jeudi 11 mai 2023 sa traditionnelle assemblée générale des actionnaires. L’occasion pour certains d’entre eux d'interpeller le directeur général du groupe, Luca de Meo, sur plusieurs de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne le passage à l’électrique.

Voir les photos L'assemblée générale des actionnaires de Renault s'est tenue le jeudi 11 mai 2023 en présence de Jean-Dominique Senard, le président du conseil d’administration du groupe Renault, Thierry Piéton, son directeur financier, et Luca de Meo, le directeur général. Robin Schmidt

Jeudi 11 mai 2023 se tenait l’assemblée générale du groupe Renault. Plus d’une centaine d’actionnaires du groupe se sont donc rendus à la Seine musicale, à quelques kilomètres au sud-ouest de Paris, afin d’assister à cet événement qui faisait son grand retour en physique après plusieurs années en visioconférence. Jean-Dominique Senard, le président du conseil d'administration du groupe Renault, Thierry Piéton, son directeur financier, et Luca de Meo, le directeur général, avaient notamment fait le déplacement pour présenter aux actionnaires les dernières actualités du constructeur, ainsi que ses perspectives sur l’électrique.

Pour rappel, le groupe Renault a d’ores et déjà entamé son virage vers l’électrique, avec notamment la création d’Ampère, une entité entièrement vouée aux activités électriques et logicielles. Celle-ci devrait être introduite en Bourse d’ici à la fin de l’année 2023 pour lever les fonds nécessaires à l’accélération du constructeur sur le véhicule électrique. La filiale Ampère mènera également à des investissements à hauteur de 20 milliards d’euros dans le nord de la France, qui devront permettre de dynamiser la région et surtout de redonner un futur à certains sites comme celui de Douai.

La transition vers l’électrique inquiète les actionnaires de Renault

Après un rappel des résultats financiers du groupe pour l’exercice 2022 et peu avant le moment tant attendu des votations, une poignée d’actionnaires a pu prendre la parole pour poser des questions aux intervenants de l’assemblée générale. Certains n’ont donc pas hésité à faire part de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne la décision de l’Union européenne d’interdire la vente des véhicules neufs thermiques sur son territoire pour 2035. Une interdiction à laquelle le groupe Renault est bien entendu obligé de se plier, mais qui ne semble pas pour autant inquiéter Luca de Meo, son directeur général.

« Nous avions demandé que l’échéance soit en 2040 et non en 2035, comme il a été voté, parce qu’on considérait que c’était trop tôt. Mais on n’a pas le choix, et il va falloir que l’on s’y fasse. Aujourd’hui, l’électrique est la technologie la plus adaptée pour nous permettre d’avancer au plus vite vers la décarbonatation totale de notre flotte », a-t-il expliqué en répondant à la question de l’un des actionnaires. Luca de Meo a également tenu à rappeler que le groupe Renault avait commencé à produire des véhicules électriques il y a maintenant plus de dix ans, avec la première génération de la Zoe, et a donc rassuré les actionnaires en insistant sur le fait que le constructeur au losange était bien préparé à cette transition vers l’électrique.

La menace du véhicule électrique chinois

Autre inquiétude qui pesait au sein des actionnaires de Renault, le sujet de la concurrence du véhicule électrique chinois a également été abordé au cours de l’assemblée générale du 11 mai dernier. Les actionnaires du groupe l’ont donc bien compris : les constructeurs chinois ont un train d’avance sur le véhicule électrique, ces derniers ayant entamé ce virage plus d’« une génération avant les Européens ». « Le potentiel qu’ont les constructeurs chinois sur le véhicule électrique est important. Ils ont de nombreux avantages et ils savent faire de bonnes voitures. Mais je pense que l’on va pouvoir leur répondre technologiquement et qu’on pourra faire des voitures de leur niveau. C’est une question de temps », a rassuré Luca de Meo.

Le directeur général du groupe Renault a tout de même souligné l’importance de la mise en place d’une souveraineté européenne, jugée essentielle pour « protéger les constructeurs européens d’une éventuelle compétition [avec les chinois] qui pourrait les mettre en difficulté ». « Nous sommes actuellement dans une phase de décollage, et je pense personnellement qu’il faudrait trouver des conditions de “ rééquilibrage ” dans cette compétition. Quand les Européens sont allés en Chine, c’était selon certaines conditions et tout le monde a pu en profiter, même le client chinois. L’importation des voitures chinoises en Europe doit donc être similaire aux règles auxquelles on a été soumis quand on est allé là-bas », a-t-il déclaré devant les actionnaires de Renault.

