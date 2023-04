Voiture électrique. Quelles solutions pour asseoir une souveraineté européenne ? Considérée comme le berceau de l’automobile, l’Europe est aujourd’hui en train de perdre la course aux voitures électriques. Et pour cause, les marchés concurrents ne cessent de mettre en place des mesures protectionnistes, favorisant la production de ces véhicules en dehors du Vieux Continent.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Pour contrer les protectionnismes américain et chinois, la Plateforme de la filière automobile (PFA) plaide pour la mise en place d’un bonus réservé aux voitures électriques fabriquées sur le sol européen. DR

La Plateforme de la filière automobile (PFA) organisait le mercredi 19 avril 2023 une conférence portant sur la nécessité d’asseoir une souveraineté industrielle européenne dans le secteur. Plusieurs intervenants d’horizons différents ont pris la parole afin de débattre des solutions qui permettraient d’encourager la production de véhicules électriques en Europe. En effet, le Vieux Continent, berceau historique de l’automobile, s’avère aujourd’hui en retard sur les États-Unis et la Chine dans la production de véhicules électriques.

Les Chinois et les Américains ont récemment mis en place des mesures protectionnistes incitant les entreprises, donc les constructeurs automobiles, à produire dans leurs pays respectifs, et ce, au détriment de l’Europe. À titre d’exemple, la loi Inflation Reduction Act (IRA), qui a été adoptée par le gouvernement de Joe Biden en 2022, prévoit d’encourager la production de véhicules électriques aux États-Unis. Aucune mesure similaire n’ayant été prise pour l’heure à l’échelle européenne, de nombreux acteurs militent aujourd’hui pour une réaction de l’Union européenne, tout en appelant à une politique industrielle compétitive.

Un bonus électrique pour les voitures fabriquées en Europe

L’Union européenne a fait un choix fort en interdisant la vente de véhicules thermiques neufs sur son territoire d’ici à 2035. Selon Luc Chatel, le président de la PFA, qui a pris la parole en introduction de la conférence, elle aurait de la sorte décidé de renoncer à sa souveraineté dans l’automobile. « Un continent qui a inventé l'automobile, qui en maîtrise parfaitement toute la technologie de A à Z, avec une grande compétitivité, décide unilatéralement d'abandonner sa technologie et, pire, de choisir la technologie que maîtrise le voisin concurrent », a-t-il exposé. Mieux préparées à cette transition vers l’électrique, les marques chinoises et américaines ont d’ores et déjà commencé à investir le marché européen avec leurs voitures électriques, comme en témoignent les résultats commerciaux de la Tesla Model Y, véhicule le plus vendu en Europe au premier trimestre 2023.

Face au succès que rencontrent les voitures électriques étrangères en Europe, la PFA, qui rassemble la filière automobile en France, plaide aujourd’hui pour la mise en place d’un bonus réservé aux voitures électriques fabriquées sur le sol européen. « Aujourd’hui, en Europe, on peut acheter une voiture électrique chinoise, indienne ou américaine tout en bénéficiant du bonus écologique. On n'est donc pas contraint d’acheter une voiture électrique européenne » a rappelé Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste au cabinet BDO France. Pour rappel, dans l’Hexagone, le bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique peut aujourd’hui atteindre 5 000 €, quel que soit le lieu de fabrication du véhicule.

Mettre en place des normes pour encourager la relocalisation

« Avec l’IRA, on voit que les premières entreprises qui ont délocalisé leurs usines aux États-Unis étaient des constructeurs allemands, notamment Volkswagen. Et c’est là que l’Allemagne s’est rendu compte qu’il était peut-être important de mettre en place des instruments protectionnistes pour se défendre contre les Chinois et les Américains. Mais, malheureusement, c’est toujours en réaction et jamais en impulsion », a ajouté Anne-Sophie Alsif pendant la conférence. Cette dernière soutient par ailleurs l’idée de mettre en place un système de normes spécifiques visant à encourager la production des véhicules électriques en Europe. « Ce n’est pas seulement une question d’argent et de subventions, c'est aussi une question de technologie. D’où la nécessité d’imposer des normes aux constructeurs automobiles », poursuit-elle.

Une tragédie de rater le virage de l’électrification.

Une position également défendue par Tommaso Pardi, chargé de recherche CNRS à l’ENS de Paris-Saclay. « On pourrait par exemple exiger que tel ou tel pourcentage de production soit réalisé sur le sol européen », complète-t-il. Certains constructeurs automobiles ont déjà fait part de leur intention de construire de nouvelles usines de voitures électriques en Europe. « Ce serait une tragédie de rater le virage de l’électrification. Nous avons déjà beaucoup délocalisé auparavant avec le thermique. Il ne faudrait donc pas faire deux fois la même erreur » a conclu David Amiel, député de Paris et membre de la commission des finances.