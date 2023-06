Voiture électrique. Seuls 22 % des Français sont prêts à franchir le pas Dans une enquête réalisée en partenariat avec Hiflow, l’institut de sondage YouGov révèle que seuls 22 % des automobilistes français se disent prêts à se convertir à l'électrique. Plus inquiétant pour l'industrie, 35 % d'entre eux sont également prêts à renoncer à l'achat d'une voiture neuve.

Par Robin Schmidt

Voir les photos L'enquête de YouGov a été réalisée à l'occasion des 10 ans d'Hiflow auprès de 1 005 automobilistes français âgés de 18 ans et plus. DR

Dans une enquête réalisée en partenariat avec la plate-forme de livraison de véhicules à l’unité Hiflow, YouGov a demandé aux automobiles français s’ils étaient prêts à faire évoluer leurs usages dans le but de réduire leur empreinte carbone. Les résultats indiquent que plus du tiers des répondants (35 %) sont prêts à renoncer aux voitures neuves, tandis que 37 % d’entre eux jugent qu’il faut produire moins de véhicules et optimiser le parc existant, qui compte actuellement 42 millions de voitures. Les jeunes se montrent plus enclins à choisir cette solution, avec 41 % des 18-24 ans qui privilégient l’occasion à l’achat d’un véhicule neuf.

« Un changement de mentalité s’est opéré : plus du tiers des Français pense qu’il faut optimiser l’utilisation du parc de voitures existant plutôt que d’en produire toujours davantage. Il faut maximiser le taux d’usage des véhicules, c’est une certitude. Plusieurs usines de reconditionnement ont ouvert récemment pour soutenir la demande. Nous observons chez Hiflow une explosion de la livraison de voitures à l’unité, avec des records sur le mois de juin de plus de 1 000 véhicules déplacés par jour » déclare Laura Peterschmitt, directrice générale adjointe de Hiflow.

L’électrique n’est pas la priorité des Français

Autre fait notable de l’enquête, les véhicules électriques sont loin de faire l’unanimité chez les Français, notamment en raison de leurs prix élevés. Seuls 22 % des automobilistes français se disent en effet prêts à passer à l’électrique pour réduire leur empreinte carbone. L’électrique apparaît même comme le dernier choix de motorisation pour l’achat d’une voiture neuve avec seulement 15 % des répondants qui optent pour cette solution, derrière l’hybride rechargeable à 27 %, l’essence à 20 %, puis le diesel à 19 %. Dans cette continuité, seuls 19 % des Français considèrent la production de véhicules électriques comme la priorité du secteur automobile pour faire face au réchauffement climatique.

« La voiture neuve électrique n’est pas pour les Français une solution évidente. Une certaine défiance s’installe par rapport à l’électrique en France, sans doute encouragée par des discours contradictoires sur son impact environnemental réel, des infrastructures insuffisantes et des prix élevés. Ce que confirme le critère principal d’achat d’une voiture neuve ou d’occasion : le prix, qui est déterminant pour 76 % des Français. Ils attendent par ailleurs de la filière plus d’innovation sur les véhicules, les énergies et les motorisations. L’électrique n'apparaît pas aujourd’hui comme un aboutissement », explique la directrice générale adjointe de Hiflow.

Les jeunes citadins plus enclins à modifier leurs comportements

Si le véhicule électrique ne figure pas parmi leurs priorités, les automobilistes français se montrent tout de même prêts à faire évoluer leurs usages et leurs comportements afin d’améliorer leur empreinte carbone. À titre d’exemple, près d’un répondant sur deux (48 %) se dit prêt à réduire sa vitesse, les plus âgés étant les plus favorables à cette pratique avec 55 % des 45-54 ans. De même, les Français se révèlent être de plus en plus sensibles aux mobilités alternatives, puisque 36 % d’entre eux se disent prêts à choisir des solutions alternatives, telles que le covoiturage, le train ou encore le vélo.

Sans grande surprise, ce choix est nettement plébiscité par les plus jeunes (56 % des 18-24 ans), mais aussi par les citadins qui bénéficient d’infrastructures plus développées, avec 48 % pour les habitants des grandes villes contre 26 % pour les habitants de zones rurales. À l’inverse, les Français semblent moins convaincus par l’aspect réglementaire visant à faire face au réchauffement climatique. Ainsi, seuls 15 % des répondants envisagent une modification de la réglementation comme solution pour réduire l’impact du trafic par l’intermédiaire des vignettes, des limitations de vitesse, des péages urbains ou même de la taxe carbone.