Voiture électrique. Tesla envisage de construire une usine en Inde Alors qu’il avait initialement prévu d'entrer sur le marché indien avec des voitures importées des États-Unis ou de Chine, Tesla envisage désormais de construire une usine en Inde. Un moyen pour la marque américaine d’aller conquérir le troisième marché automobile mondial.

Faute d'avoir convaincu les autorités locales de réduire les taxes d'importation sur les véhicules fabriqués à l'étranger, Tesla aurait décidé de construire une usine en Inde.

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla envisagerait de construire une usine en Inde. Selon Automotive News, des représentants de la marque américaine se seraient en effet rendus dans le pays au cours du mois de mai afin de s’entretenir avec des responsables du bureau du Premier ministre indien, Narendra Modi.

Tesla aurait ainsi informé le gouvernement indien de son intention de construire une usine pour le marché intérieur, mais également pour les exportations vers d’autres pays. À l’heure actuelle, ni le montant de l'investissement ni l'emplacement de l’installation n’ont encore été précisés.

L’Inde, un marché à conquérir

Un an plus tôt, Tesla avait été obligé de suspendre ses projets d'entrée sur le marché indien, alors qu’il espérait obtenir l'autorisation d'importer des modèles électriques fabriqués dans ses usines chinoises et américaines. La société pilotée par Elon Musk avait alors fait pression pour que les voitures de la marque ne soient pas frappés par les droits de douane locaux, fixés à 100 % pour les véhicules importés. Mais le gouvernement indien avait refusé de revoir ses taxes, incitant Tesla à changer de stratégie pour pouvoir pénétrer ce marché automobile en plein développement.

Selon les données récoltées par l'OICA, l'Inde est effet devenu le troisième marché automobile mondial en 2022 derrière la Chine (23,56 millions d'unités, + 9,5 %) et les États-Unis (13,75 millions, – 8 %). Plus de 4,7 millions de véhicules y ont été vendus en 2022 (+ 25,7 %), dont 3,79 millions de voitures particulières (+ 23 %). Le pays est ainsi passé devant le Japon (4,07 millions, – 4,9 %) ou encore l'Allemagne (2,88 millions, – 0,2 %).