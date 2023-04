Voiture électrique. Vers un marché automobile mondial limité à dix constructeurs ? Alors que les constructeurs automobiles chinois débarquent en masse sur le marché européen, la concurrence sur le véhicule électrique se fait de plus en plus rude. Selon le vice-président de Xpeng, Brian Gu, seuls dix constructeurs survivront à cette bataille au cours de la prochaine décennie.

Par Robin Schmidt

Voir les photos À cause des nombreuses baisses de prix appliquées par son rival Tesla, le constructeur de véhicules électriques Xpeng a vu ses ventes en Chine reculer de plus de 50 % au premier trimestre 2023. Xpeng

Dans un contexte de course à l’électrique, l’industrie automobile mondiale pourrait se limiter à seulement dix constructeurs d’ici à la prochaine décennie. C’est en tout cas ce que prédit Brian Gu, vice-président de la marque chinoise de véhicules électriques Xpeng.

« Dans cinq à dix ans, ce sera un marché beaucoup plus concentré. Je pense que le nombre de joueurs sera probablement réduit à moins de dix sur la scène mondiale », a-t-il déclaré lors d’une interview accordé au Financial Times. Une déclaration qui intervient alors que la Chine est sur le point de dépasser le Japon pour devenir le premier exportateur mondial de voitures en termes volumes.

Conquérir l’ensemble des marchés mondiaux

À en croire le vice-président de Xpeng, pour que les entreprises chinoises fassent partie des derniers survivants de la sphère automobile mondiale, elles devront pour cela atteindre des ventes annuelles de 3 millions de véhicules au minimum. À titre de comparaison, le numéro un mondial Toyota a vendu 10,5 millions de voitures en 2022, tandis que Tesla a écoulé 1,3 million d'unités.

S'ils veulent espérer atteindre de tels chiffres, les constructeurs chinois n’auront pas d’autre choix que de s'ouvir à de nouveaux marchés internationaux. « Pour être dans ce club des 3 millions (de voitures produites), vous ne pouvez pas être un joueur uniquement chinois, vous devez être un acteur mondial. Nous pensons que dans ce scénario, peut-être près de la moitié de votre volume provient de l'extérieur de la Chine », précise Brian Gu.

Xpeng frappé par une forte concurrence en Chine

Fondée en 2014, la marque Xpeng est actuellement frappée par une concurrence intense sur le marché chinois. Au premier trimestre 2023, elle est arrivée douzième dans le classement des constructeurs de véhicules électriques ayant réalisé le plus de ventes en Chine. Celle qui avait pourtant vendu un peu plus de 120 000 unités en 2022, a vu ses ventes chuter de près de 50 % au cours des trois premiers mois de 2023. À l’origine de ce déclin, son rival Tesla et sa politique de baisse agressive des prix, qui a permis au constructeur américain de grappiller des parts de marché sur le plus grand marché automobile du monde.

Au début de l’année, Xpeng été contraint de suivre la même tendance et de réduire jusqu'à 13 % les prix de trois de ses quatre modèles. Selon Brian Gu, la marque chinoise aurait tout de même pour projet de s’implanter massivement dès cette année sur le marché européen, alors qu’elle n'a toujours pas toutes les cartes en main pour vendre ses voitures aux États-Unis. « Entrer aux États-Unis pour les marques chinoises peut être difficile aujourd'hui », souligne le vice-président de Xpeng. Qui poursuit : « Nous devons prendre le temps de l'étudier et de trouver un moyen d'accéder à ce marché. »