Voiture sans permis. Les ventes en ligne sources de crispations dans le réseau Ligier Ligier Group va proposer en mai 2023 l'achat en ligne sur l’ensemble de sa gamme de quadricyles légers. Les échanges avec certains opérateurs historiques sont qualifiés de « virils ». Des opportunités de développement devraient dès lors se présenter, notamment pour les groupes de distribution.

Benoît Landré Par

Voir les photos En France, 80 points de vente ont adopté les standards Ligier Store. Ligier

Les concessionnaires du réseau de distribution de la marque Ligier accueilleront au mois de mai 2023 les premiers exemplaires de la voiture Myli. Le constructeur français, qui lancera deux autres modèles 100 % électriques d’ici à 2024, entame une transformation de sa gamme de voitures sans permis deux ans après avoir démarré la transformation de son réseau de distribution. Incarné par les nouveaux standards Ligier Store, ce virage est également impulsé par l’arrivée d’un nouveau profil d’investisseurs. Le groupe familial, qui s’est fixé pour objectif de quadriller 100 % du territoire français avec des Ligier Store en fin d’année 2024, annonce que 80 sites sont déjà ouverts à ce jour et 128 projets ont été signés.

Ligier Group vise 200 points de vente en France

Le réseau dénombre 180 points de vente en France, et le constructeur français envisage d’atteindre « très rapidement » la barre des 200 implantations. La mutation du réseau va continuer de générer des opportunités, dont pourraient profiter des groupes de distribution. Ces acteurs, qui ont la capacité d’investir et d’exploiter rapidement plusieurs concessions, représentent l’une des cibles visées par le fabricant pour se développer.

« Nous respectons le travail accompli par les membres historiques du réseau, qui ont accompagné la croissance de la marque pendant des années. Mais nous avons besoin de travailler avec des acteurs qui comprennent que la distribution évolue, qui acceptent de représenter la marque dans des locaux adaptés et qui sont performants sur la vente de produits financiers. Autant de sujets pas forcément consensuels mais vecteurs de performance pour le réseau et le constructeur » expose Ludovic Dirand, directeur commercial de Ligier Group. Les opérateurs qui n’auront pas adopté les standards Ligier Store à la fin de l’exercice 2024 ne feront ainsi plus partie du réseau.

Media Image Image Ligier Group se fixe pour objectif de couvrir la France avec 200 concessions. Ligier

À lire aussi Label VO et nouveaux points de vente, Ligier redessine sa stratégie

Discussions « viriles » sur les ventes en ligne

Le constructeur de quadricycles légers entend également s’appuyer sur des partenaires en phase avec sa nouvelle stratégie digitale. En effet, à compter du 2 mai 2023, toute la gamme Ligier pourra être commandée sur le site internet de la marque. Le potentiel de ces ventes en ligne est loin d’être négligeable au regard de la proportion de plus en plus importante des acheteurs âgés de 14 à 18 ans.

« Nous ne le faisons pas dans le dos du réseau. La commande sera transmise par Ligier Group au distributeur qui aura été sélectionné par l’acheteur, et le bon de commande émis sur le site web affichera les conditions générales du point de vente. Ce dernier conservera la rémunération sur les produits périphériques. En contrepartie, nous demandons au réseau une commission sur ces ventes, ce qui entraîne une discussion virile avec certains de nos représentants historiques », reconnaît Ludovic Dirand. La vente en ligne adossée au versement de cette commission pourrait dès lors précipiter des départs dans les prochains mois. En quête de diversification, les groupes de distribution automobile sont à l'affût.

À lire aussi Voitures sans permis : un coup de jeune qui booste

Une dizaine de groupes de distribution partenaires

Les groupes Dugardin, Jean Lain Mobilités, Central Autos, Peyrot, Elypse Autos, Corsin, Yes My Car sont quelques-uns des distributeurs de marques automobiles qui développent une activité de vente de voitures sans permis avec Ligier (ils sont une dizaine au total). « Notre stratégie de développement réseau repose sur des acteurs déjà en place, qui sont performants sur le plan financier, commercial, humain et immobilier. Il y a des territoires où des membres du réseau seront amenés à partir à la retraite ou ne seront pas reconduits. Dès lors, nous nous rapprocherons bien volontiers des groupes de distribution », entrevoit Ludovic Dirand. Et de préciser : « Mais cela ne signifie pas que nous ne souhaitons nous développer qu’avec cette typologie d’investisseurs. Je tiens à rappeler que quelques-uns de nos principaux distributeurs sont spécialisés dans la vente de voitures sans permis. »

Ligier Group rapporte qu’une restructuration importante du réseau est en cours dans l’est de la France, en raison principalement de résiliations de certains distributeurs. En France, le constructeur s’appuie à ce jour sur 109 investisseurs.