Voiture sans permis. Ligier s'ouvre à l’électrique avec Myli et clôt l’histoire Microcar Le fabricant de voitures sans permis Ligier Group lancera en Europe en mai 2023 sa première voiture électrique, baptisée Myli. Sur ce marché des quadricyles en mutation, le constructeur français entend capitaliser exclusivement sur la marque Ligier et arrêtera la vente de Microcar en 2025.

La voiture électrique sans permis Myli est proposée en deux styles différents : E.pic et R.ebel.

Le constructeur Ligier Group dévoile en avril 2023 sa première voiture sans permis électrique, la Myli, qui sera lancée en Europe au mois de mai prochain. Conçu sur une nouvelle plate-forme, dans le site vendéen de Boufféré, ce modèle est décliné en quatre niveaux de finition (G.ood, I.deal, E.pic et R.ebel) et trois niveaux d’autonomie en cycle WMTC* (63 km, 123 km et 192 km). La Myli sera également proposée en version thermique en septembre 2023. Pour cette première année, Ligier Group envisage de fabriquer 3 000 Myli électriques. L’an passé, ce sont 17 500 quadricycles légers qui sont sortis des chaînes des sites de production d’Abrest (Allier) et de Boufféré (Vendée).

Nouveaux modèles électriques et nouveaux moteurs thermiques

Le fabricant poursuivra l’électrification de sa gamme de voitures sans permis avec le lancement de deux autres modèles d’ici à fin 2024. « Nous pensons que les voitures électriques vont représenter assez rapidement une part majoritaire de nos ventes. Cependant, nous continuerons à vendre durablement des véhicules thermiques pour répondre aux besoins de certains marchés et utilisateurs » informe Ludovic Dirand, directeur commercial de Ligier Group. Pour des questions de normes (les moteurs actuels seront obsolètes fin 2024), l’ensemble des acteurs du marché des quadricycles légers devra équiper dans les prochains mois ses autos d'une nouvelle génération de motorisations thermiques (exclusivement diesel).

L’aventure de Microcar s’arrêtera fin 2024 Fondée en 1980 et rachetée en 2008 par Ligier Group, la marque de voitures sans permis Microcar ne sera plus commercialisée en Europe en fin d’année prochaine. Dans le sillage du déploiement de ses nouvelles concessions Ligier Store, le constructeur entend ainsi capitaliser sur une seule et unique marque. « Nous avons informé notre réseau que 100 % des voitures sans permis vendues à compter du 1er janvier 2025 seraient badgées du logo Ligier. Au regard de nos volumes, il est plus simple de gérer le marketing d’une seule marque », affirme Ludovic Dirand, directeur commercial de Ligier Group. La marque Microcar continuera toutefois d’être exploitée dans le giron de Ligier pour d’autres projets (le constructeur n’a pas précisé lesquels). En 2022, en France, le groupe familial avait immatriculé 2 892 quadricycles Ligier et 2 531 Microcar.

Le potentiel des jeunes de 14-18 ans

Le constructeur français considère que 70 % à 80 % des ventes de Myli devraient se concentrer sur les deux versions les plus haut de gamme, soit un mix sensiblement identique à celui déjà observé sur les modèles thermiques. Les premières commandes enregistrées dans le réseau confirment à ce jour cette orientation sur les niveaux E.pic et R.ebel. « En proposant une autonomie culminant à 192 km sur les modèles les plus haut de gamme, mais aussi en réduisant les vibrations et le bruit du moteur Diesel dans l’habitable, nous élargissons avec cette voiture le spectre de nos acheteurs, affirme Ludovic Dirand. Mais la clientèle qui représente le plus gros potentiel est celle qui domine déjà dans certains de nos principaux marchés européens, c’est-à-dire les jeunes de 14 à 18 ans. »

Les chiffres clés de Ligier Group en 2022

193 millions d’euros de chiffre d’affaires

millions d’euros de chiffre d’affaires 11 574 immatriculations en Europe (hors Allemagne), dont 5 423 en France

immatriculations en Europe (hors Allemagne), dont 5 423 en France 20 000 véhicules produits par an, dont 17 500 VSP et 2 500 utilitaires électriques

véhicules produits par an, dont 17 500 VSP et 2 500 utilitaires électriques 26,4 % de part de marché en Europe (34,6 % en 2021)

de part de marché en Europe (34,6 % en 2021) 582 salariés

Media Image Image Ligier entend fabriquer 3 000 unités de sa voiture Myli au sein de son site de production de Boufféré (Vendée). Ligier

Myli va contribuer à la hausse du leasing

Le prix moyen de vente de la Myli devrait se situer entre 16 000 et 18 000 € (un bonus de 900 € est octroyé en France pour l’achat d’un quadricycle léger électrique), contre une fourchette située entre 12 000 et 13 000 € pour les voitures thermiques. Ce surcoût lié au passage à l’électrique ne devrait pas constituer un frein pour la frange de clients CSP ++, davantage axée sur le confort et la sécurité. Le lancement de ce premier modèle 100 % électrique devrait par ailleurs contribuer à l’augmentation des ventes adossées à une offre de leasing.

La version d’entrée de gamme (G.ood), qui devrait représenter une part confidentielle des ventes, démarre avec un loyer de 99 € par mois. « Avec la transformation de notre réseau de distribution, la pénétration des produits de LOA a fortement augmenté ces dernières années, même si nous restons éloignés des standards du commerce automobile traditionnel », rapporte Ludovic Dirand. Actuellement, la LOA (avec Santander) pèse 20 % des financements de voitures sans permis de Ligier Group.

Le modèle à trois batteries, le plus plébiscité

Selon les marchés, les ventes devraient se concentrer sur les versions affichant 123 km (2 batteries de 4,14 kWh) et 192 km (3 batteries de 4,14 kWh). « En Europe, dans les pays nordiques, les commandes actuelles se concentrent presque exclusivement sur les modèles équipés de trois batteries. En France, ces versions sont également les plus plébiscitées dans le Nord et en Île-de-France, tandis que la proportion est plus équilibrée dans le sud du pays entre les batteries affichant 123 km et 192 km d’autonomie », détaille Ludovic Dirand.

Media Image Image Avec la Myli, Ligier devrait poursuivre sa conquête auprès des jeunes conducteurs âgés de 14 à 18 ans. Ligier

Ligier veut vendre 30 000 voitures en 2028

Ligier Group, dont les livraisons ont été affectées ces derniers mois par des problèmes d’approvisionnement des moteurs, a profité de la présentation de la Myli afin d'exposer sa feuille de route pour les cinq prochaines années. Le constructeur entend devenir le leader européen du marché des quadricycles légers, avec un objectif de 30 000 voitures et 10 000 utilitaires commercialisés en 2028, pour un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros.

Le chiffre : 248 M€ Ligier Group ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 248 millions d’euros en 2023 (193 M€ en 2022) et de commercialiser 17 500 voitures sans permis en Europe (11 574 en 2022).

* WMTC : World Motorcycle Test Cycle