Voitures d’occasion. Auto1 « sur la voie de la rentabilité » malgré des ventes en baisse Le groupe Auto1, présent sur le marché de la voiture d’occasion avec ses marques Autohero et Vendezvotrevoiture, a commercialisé 157 106 voitures en Europe au premier trimestre 2023 (– 7,4 %). Ce dernier assure être « sur la voie de la rentabilité » grâce à une amélioration de son Ebitda ajusté.

Benoît Landré Par

Voir les photos La marque Autohero du groupe Auto1 a représenté un volume d'un peu plus de 18 000 voitures vendues sur le premier trimestre 2023 en Europe. Autohero

Le groupe allemand Auto1 a commercialisé en Europe un total de 157 106 véhicules d’occasion au premier trimestre 2023, dont 139 027 unités à des marchands et 18 079 à des clients particuliers (avec Autohero). Son volume global accuse une baisse de 7,4 % par rapport à la même période en 2022 (169 610 unités vendues), notamment auprès des professionnels (– 10,3 %). Les ventes aux clients particuliers, elles, sont orientées à la hausse (+ 24,2 %).

Auto1 démarre mieux l’exercice 2023 qu’il n’a conclu 2022 puisque ses ventes d’occasions affichent une progression de 4,5 % en comparaison du T4 de l’an passé (150 391 unités).

Croissance à deux chiffres du CA d'Autohero

Auto1 a dégagé un chiffre d’affaires de 1,505 milliard d’euros sur ce premier trimestre 2023, en repli de 8,1 % par rapport à la même période de l’an passé, mais en hausse de 4 % par rapport au dernier trimestre de 2022. Son revenu s’est établi à 1,221 milliard d’euros pour l’activité à marchands (– 12,3 %) et à 284,4 millions d’euros pour celle à particuliers (+ 16,4 %).

Le groupe allemand avance une marge brute totale de 132 millions d'euros à fin mars (+ 6,5 %), dont 107 millions à professionnels et 25 millions à particuliers. Son Ebitda ajusté au premier trimestre 2023 est resté en négatif, à – 25,1 millions d'euros, contre – 36 millions au T4 et – 47,6 millions au T1 de 2022. Selon Auto1, cette « amélioration de 11 millions d'euros » par rapport au trimestre précédent constitue « une étape importante sur la voie de la rentabilité d'ici à la fin de l'année ».

« Le premier trimestre a été très fructueux et constitue pour nous un excellent départ pour 2023. Nous sommes fiers des progrès significatifs de notre rentabilité grâce à une marge brute record et à une performance exceptionnellement forte dans le domaine de la vente au détail » commente Christian Bertermann, P-DG et cofondateur du groupe Auto1.

Entre 625 000 et 690 000 VO vendus en 2023

Le groupe allemand a confirmé son objectif de marge brute compris entre 500 et 550 millions d'euros en 2023, avec un Ebitda ajusté situé entre – 60 et – 90 millions d'euros pour l'ensemble de l'année. L’opérateur maintient son objectif de commercialiser entre 625 000 et 690 000 voitures d’occasion en 2023, dont 65 000 à 70 000 unités avec sa marque Autohero (à particuliers) et autour de 590 000 unités à marchands.