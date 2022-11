Voitures d'occasion. Le diesel fait de la résistance Le diesel n'a plus la cote sur le marché français du véhicule neuf face à la montée de l'électrique et de l'hybride. Mais il n'en est rien sur le marché du VO, où il représente encore plus de 50 % des immatriculations au premier trimestre 2022. De quoi remettre en cause l'acceptabilité des ZFE ?

Par Franck Boittiaux

Voir les photos Sur les trois premiers mois de 2022, 53,7 % des VO immatriculés en France étaient des voitures diesel DR

Il existe un vrai décalage entre les mix énergétiques observés sur le marché français de l’occasion et celui du neuf. Selon les données fournies par NGC-Data®, le diesel ne représente plus que 14,3 % des immatriculations de voitures neuves au premier trimestre 2022, contre 23 % un an plus tôt, alors qu’il dépasse encore les 50 % du mix sur le marché de l’occasion.

Sur les trois premiers mois de l’année, 748 634 voitures diesel ont ainsi été vendues sur un marché de l’occasion totalisant 1 393 528 unités, soit une part de marché de 53,7 %. À titre de comparaison, le mix diesel des VO atteignait 55,5 % sur l’ensemble de l’année 2021 et dépassait les 60 % jusqu’à 2019 inclus. Le déclin se révèle donc assez lent, ce qui pourrait remettre en cause l’acceptabilité des Zones à faible émission (ZFE) lorsque les premières verbalisations tomberont dans de nombreuses villes françaises..





Évolution du mix énergie dans les ventes de véhicules d'occasion de 2017 à 2022*

Le mix essence progresse sur le marché du VO

Les ventes par énergie sur le marché du VO au 1er trimestre 2022