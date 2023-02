Voitures électriques : les chiffres clés dans le monde De janvier à juin 2020, les ventes de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables ont augmenté sur un marché mondial qui s'est écroulé de 26 %. Voici les principaux chiffres à retenir, selon Inovev.

Justine Pérou Par

Voir les photos La Tesla Model 3 domine largement les ventes de véhicules électriques avec 142 346 ventes, suivie des Renault Zoé (37 154 unités), Nissan Leaf (23 867 unités)

Malgré la crise économique liée au Covid-19 que traverse l’ensemble du marché automobile mondial, les véhicules électrifiés ont connu un premier semestre 2020 favorable. Selon les analyses du cabinet Inovev, les immatriculations de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont représenté 950 076 unités sur les six premiers mois de l’année dans le monde, soit une hausse évaluée à 4,1 % par rapport au premier semestre de 2019. Pour rappel, le marché auto mondial a chuté de 26,2 %.

L'Europe domine la Chine dans l'électrique

A la surprise générale, l’Europe est devenue le continent leader des ventes d'électrifiées, avec + 42 % de janvier à juin 2020, à 401 231 modèles écoulés. Sa part de marché est estimée à 8 %, contre 3,5 % à la même période il y a un an. Le Vieux Continent a ainsi détrôné la Chine, le plus grand vendeur mondial de véhicules BEV (à batterie) et PHEV (hybride rechargeable) depuis 2015, qui n’a pas dépassé sur la période les 360 110 ventes (+ 38 %), soit une part de 4,6 % (5,5 % un an avant). Ces deux régions clés pour cette catégorie d'automobiles ont distancé les Etats-Unis (128 382 unités vendues, + 14 %) et le Japon (14 500, + 2 %), pays finalement peu demandeurs avec respectivement 2 % et 1 % de part de marché.

Top 10 des ventes de véhicules BEV et PHEV monde par marque

Tesla (179 050 unités)

Volkswagen (62 414 unités)

BMW (58 883 unités)

BYD (57 482 unités)

Roewe (43 639 unités)

Renault (38 848 unités)

Volvo (36 594 unités)

Mini (34 875 unités)

Hyundai (33 507 unités)

Kia (30 224 unités).



Ces 10 marques ont représenté 60 % des ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables dans le monde.

Les ventes de véhicules BEV et PHEV monde par groupe

Tesla (179 050 unités)

Volkswagen (99 341 unités)

BMW (93 758 unités)

Renault-Nissan (84 501 unités)

Hyundai-Kia (63 731 unités)

BYD (57 482 unités).



« Ces six groupes représentent 60 % des ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables dans le monde. Les constructeurs chinois ont beaucoup décliné, en raison à la fois d’une contraction du marché des BEV-PHEV en Chine et d’un report d’une partie de la demande vers Tesla en Chine même », précise Inovev.

Les ventes de véhicules BEV et PHEV monde par modèle

Tesla Model 3 (142 346 unités)

Renault Zoé (37 154 unités)

Nissan Leaf (23 867 unités)

Volkswagen e-Golf (21 165 unités)

BYD Qin (20 990 unités)

BMW Série 5 PHEV (20 586 unités)

Hyundai Kona EV (19 286 unités)

Mitsubishi Outlander PHEV (18 531 unités)

Audi E-Tron (17 592 unités)

Volkswagen Passat PHEV (15 670 unités)

Tags