Voitures électriques : une nécessité coûteuse pour les constructeurs Une étude publiée par le cabinet Pricewaterhouse Coopers (PwC) indique que les voitures électriques continueront de peser sur les marges bénéficiaires des constructeurs automobiles dans les années à venir.

Voir les photos La production de voitures électriques va peser encore de nombreuses années sur les marges des constructeurs, affirme PricewaterhouseCoopers (PwC)

Selon une étude de Pricewaterhouse Coopers (PwC), la production d'une voiture électrique d'une autonomie de 300 km coûte actuellement aux constructeurs environ 4 500 euros de plus qu'un modèle à moteur thermique classique. Un hybride rechargeable comparable, affichant une puissance de 100 kW, coûterait 3 600 euros de plus. Le cabinet américain considère que les voitures électriques vont continuer de peser sur les marges bénéficiaires des constructeurs automobiles dans les années à venir. En effet, ces derniers doivent encore augmenter la proportion de voitures électrifiées de 35 à 45 % d'ici à 2030 et ce, afin de respecter les objectifs fixés par l’Union européenne. Cependant, pour maintenir la croissance des ventes de ces modèles, ils ne peuvent répercuter qu’une infime partie de ces coûts supplémentaires aux acheteurs de voitures.



Un surcoût qui devrait baisser à partir de 2030

« Pour les constructeurs automobiles, les coûts élevés de production et de matières premières réduisent actuellement les marges, de sorte que les investissements dans l'innovation technologique sont le plus grand levier pour de futures réductions des coûts, tout en augmentant les performances », conclut Jörn Neuhausen, expert en stratégie et industrie chez PwC.