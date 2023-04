Voitures électriques. Une première usine de lithium en France Associée aux groupes Technip Énergies et Veolia Water, l'entreprise alsacienne Viridian ouvrira fin 2025, à Lauterbourg, la première usine française de lithium pour batteries de véhicules électriques. Le site aura une capacité initiale de 25 000 tonnes par an.

Viridian souhaite ouvrir la première usine française de production de lithium pour batteries de véhicules électriques d'ici à fin 2025

Qui dit voiture électrique, dit batterie, donc lithium. En Europe, si le Portugal s'est déjà lancé sur ce sujet, la France pourrait bien elle aussi raffiner ce métal rare, indispensable à la production d'électrolytes et de cathodes. En effet, la première usine française consacrée à la production de lithium pour batteries de véhicules électriques devrait ouvrir à la fin de l’année 2025, dans le Bas-Rhin. C’est l’entreprise de recherche alsacienne Viridian, fondée en 2021 à Strasbourg et associée aux groupes Technip Énergies et Veolia Water, qui est à l’origine du projet. Elle l’a d’ailleurs annoncé officiellement le 7 juin 2022 sur son site internet.

100 000 tonnes de lithium pour 2 millions de véhicules électriques

« Viridian a sélectionné le site industriel de Lauterbourg (Grand Est), déjà aménagé, avec un accès direct trimodal (portuaire, ferroviaire, routier) le long du Rhin. Le site de 20 hectares permettra la construction de l’usine avec une capacité finale de 100 000 tonnes par an. Cela permettra de répondre entièrement à la demande de lithium de qualité batterie pour la production de 2 millions de véhicules électriques par an. La France et l’Europe ont pour ambition de sécuriser la chaîne de valeur pour la production de véhicules électriques. Viridian va jouer un rôle essentiel dans l’atteinte de ces objectifs », annonce un communiqué. D’après quelques experts, cette production pourrait alors couvrir la totalité de la demande française.

Il est précisé que ces objectifs sont envisagés à l’horizon 2030 et que la capacité initiale annuelle devrait atteindre 25 000 tonnes d’hydroxyde de lithium, soit un volume permettant d’équiper 500 000 véhicules électriques.

Un raffinage en procédé bas carbone

Rémy Welschinger, président de Viridian, ajoute que « cette capacité sera créée fin 2025 par la mise en service de l'unité et [qu'il est prévu] de l'atteindre de manière effective dans les douze à vingt-quatre mois suivants ». Le lithium serait aussi produit avec l’intensité carbone la plus faible au monde. Dans un premier temps, « l'unité produira précisément de l'hydroxyde de lithium par un raffinage en procédé bas carbone de minerai extrait d'Amérique latine et qui sera acheminé par la mer et le Rhin jusqu'au port de Lauterbourg, lieu d'implantation du projet ». Le dirigeant espère à l’avenir transformer le lithium local, dont la présence a été détectée il y a quelques années dans le sous-sol alsacien environnant.



Concernant le recrutement, l’entreprise promet de créer courant 2027 environ 80 emplois directs en Alsace, puis à terme jusqu’à 250 emplois directs et 600 emplois indirects durant les phases de construction des lignes de production. Pour l’heure, Viridian s’est engagé avec Technip Énergies afin de compléter l’étude de faisabilité définitive en vue d’un partenariat EPC. L'entreprise a, par ailleurs, commencé un programme de tests avec Veolia Water Technologies pour valider l’ingénierie des procédés, partie intégrante de l’étude de faisabilité définitive. Enfin, elle a signé un projet de recherche avec le CEA Liten pour effectuer des tests de performance du produit d’hydroxyde de lithium sur les cathodes et les cellules de batteries lithium-ion.