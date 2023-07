Voitures électriques. Vers une part de marché de 9 % en Europe pour les constructeurs chinois ? La montée en puissance des constructeurs automobiles chinois devrait se poursuivre sur le marché européen des voitures électriques et hybrides. Selon le cabinet TrendForce, leur part de marché pourrait atteindre 9 % d'ici à la fin de l'année, soit 3 points de plus qu'en 2022.

Les constructeurs automobiles chinois comme MG Motor devraient s'octroyer 9 % du marché européen des voitures électrifiées d'ici à fin 2023.

D’après une analyse du cabinet TrendForce portant sur l’expansion à l’étranger des constructeurs automobiles chinois, la part de marché des voitures électrifiées (électriques et hybrides) chinoises en Europe de l’Ouest devrait passer à 9 % d'ici à la fin de l'année, contre 6 % en 2022. En pleine transition énergétique, le marché européen devient en effet le terrain de jeu de prédilection des marques chinoises. Et ces dernières ont de quoi rivaliser avec les constructeurs européens, américains, japonais et coréens.

D’une part, les constructeurs originaires de Chine ont l’avantage de bénéficier d’une grande expérience en matière de batteries, mais aussi d'un accès privilégié aux matières premières comme le lithium, le tout combiné à une capacité de production importante. D’autre part, les marques chinoises affichent un rapport qualité/prix attractif comparé à leurs concurrents, ce qui leur permet de grappiller des parts de marché rapidement, à l'image de ce que MG (SAIC Motor) est en train d'accomplir. Reste à affiner le modèle économique en matière de distribution, d'après-vente ou encore d’infrastructures de recharge. TrendForce note ainsi que « la clé du succès des marques automobiles chinoises sur la scène mondiale résidera dans leur capacité à conserver un avantage concurrentiel tout en supportant ces dépenses supplémentaires ».

La Chine s’attaque à la domination des marques japonaises

Outre l’Europe, la Chine regarde également vers l’Asie du Sud-Est, et notamment la Thaïlande, où le marché de la voiture électrique émerge doucement. TrendForce prévoit ainsi que les marques chinoises s'imposeront sur le marché des véhicules électrifiés dans cette région en 2023 avec 63 % de part de marché contre 52 % en 2022, menaçant la suprématie des constructeurs japonais.

Pour mémoire, les voitures électriques et hybrides rechargeables représentent au total 25 % des exportations mondiales des constructeurs chinois au premier trimestre 2023.

