Volkswagen confiant pour atteindre les 7% de part de marché en 2021 La marque allemande, qui a réalisé son meilleur 1er semestre depuis 2016 sur le marché hexagonal, mise sur la montée des ID.3 et ID.4 pour aller chercher les 7 % de part en 2021.

Voir les photos Volkswagen a immatriculé 2 508 unités de son modèle électrique ID.3 en France au premier semestre 2021.

L’exercice 2021 constitue une première étape stratégique pour la marque Volkswagen dans sa quête de devenir le leader de l’électromobilité. Cette ambition est incarnée à travers le plan Way to Zero et son modèle 100 % électrique ID.3. Après un départ contrarié l’an passé, la berline compacte vit sa première année pleine sur le marché français, flanquée depuis quelques semaines du SUV ID.4.« Nous sommes juste au début de l’aventure avec ces deux modèles. Le premier a été lancé il y a seulement neuf mois tandis que le second vient d’arriver dans les concessions. Le démarrage est bon, les deux modèles possèdent un vrai potentiel et je suis donc convaincu que nous allons accélérer », analyse Gerrit Heimberg, directeur de la marque Volkswagen.

Des pointes en mai et en juin

Le dirigeant allemand dresse un bilan satisfaisant du premier semestre 2021, conclu sur une part de marché de 6,7 %, soit 1,1 point par rapport à la même période de l’an passé (elle affiche 6,8% à fin août 2021). La marque a notamment dépassé la barre des 7 %, son objectif sur l’exercice 2021, au cours des mois de mai (7,7 %) et de juin (7,5 %) sur le marché des VP. « Volkswagen a réalisé sa meilleure performance sur les six premiers mois depuis l’exercice 2016, ce qui démontre la force de notre stratégie axée sur les voitures électriques », informe Gerrit Heimberg. Le constructeur avance une pénétration autour de 6 % sur le marché des voitures électrifiées (100 % électrique et PHEV) à mi-parcours.

« Sur le segment des voitures 100 % électriques, nous nous positionnons à la cinquième place du marché en juin avec une part de 6,8 % (5,2 % au cumul). L’ID.3 se positionne à la sixième place du marché français des électriques en juin (huitième sur six mois), précise le dirigeant. Nous observons que les entreprises commencent à s’intéresser aux modèles électriques, alors qu’elles étaient davantage sur la réserve au départ sur ce type de motorisation ». Le dirigeant attribue également son bon bilan aux performances commerciales de ses modèles thermiques Polo (+ 51,2 %) et T-Roc (+ 61 %). « Quand la production suit, contrairement à l’an passé, la demande est là. Aujourd’hui, nous avons du stock sur les Polo, T-Roc et T-Cross, qui sont les thermiques les plus commercialisés, de même que sur ID.3 et ID.4 », indique le directeur de la marque.



Des délais sur les PHEV

En revanche, la tendance est nettement moins favorable sur les Tiguan et Touareg PHEV, lancés en début d’année. « Notre portefeuille est extrêmement important sur ces voitures, avec une demande considérable de la part des flottes. Or, le niveau de la production ne suit pas et les clients doivent se préparer à une livraison en fin d’année ». Une fin d’exercice qui sera animée par l’arrivée de la Polo restylée (septembre) et du crossover coupé Taigo (prévu à l’automne). Au-delà de ces nouveautés produits, Gerrit Heimberg perçoit également d’autres signes encourageants, qui laissent entrevoir un second semestre de meilleure facture. « Le redémarrage des flottes au cours des derniers mois témoigne d’une très bonne confiance des entreprises dans la reprise économique. Nous espérons que le marché des particuliers va retrouver de sa vigueur, que nous n’avons pas véritablement observée en juin. Concernant l’après-vente, les pics de trafic au cours des dernières semaines, liés à l’approche des vacances, sont supérieurs à ceux de l’an passé, ce qui constitue un autre signe positif. Ce business devrait retrouver un rythme normal au second semestre, ce qui est très important pour notre réseau ».

