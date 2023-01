Volkswagen Group accélère l'installation des bornes en concession Le groupe automobile Volkswagen prévoit d'installer plus de 200 superchargeurs dans plus 100 concessions de ses réseaux de marque à fin 2022. Cette prestation doit devenir un centre de profit pour les opérateurs et permettre d'augmenter le trafic au sein des points de vente.

Le groupe allemand Volkswagen et la marque Audi ont profité du Salon Viva Technology, qui se tient à Paris (15-18 juin 2022), pour présenter leur stratégie en matière d’électromobilité. La marque aux anneaux a réaffirmé ses ambitions pour les prochaines années : proposer une gamme de 20 modèles 100 % électriques en 2025 et arrêter la commercialisation de voitures thermiques dès 2026. Pour accompagner ce mouvement, Audi, de même que Porsche pour le groupe Volkswagen, a rejoint le consortium de constructeurs automobiles actionnaires du réseau européen de bornes de recharge rapide Ionity. En complément, la marque va déployer en France un programme permettant aux possesseurs d’un véhicule électrifié de le recharger sur des superchargeurs installés au sein des concessions. Des bornes accessibles au public 24 h/24 et 7 j/7.

Retour sur investissement sur deux ou trois ans

Shargy, le « Airbnb de la recharge » selon Volkswagen

« La France compte plus 62 000 points de recharge ouverts au public, et il en faut 100 000 de plus d’ici à 2025 » entrevoit Lahouari Benahoum, directeur général d’Audi France. Fin 2021, 838 331 bornes privées étaient recensées dans l’Hexagone (source Enedis), mais seulement 6 % d’entre elles étaient ouvertes au public. Afin de faciliter l’accès au point de recharge domestique, Volkswagen Group va lancer en juillet son application Shargy, qui se veut le « Airbnb de la recharge automobile ». Développée en interne, celle-ci permet à des particuliers de mettre à disposition la borne de recharge de leur domicile (voire une prise extérieure) et à des possesseurs de véhicules électrifiés de trouver un point pour recharger leur auto.



« L’application permettra de voir les bornes disponibles proches de soi ou d’un point donné, de réserver des créneaux de recharge, de les régler en ligne de manière sécurisée, de communiquer avec les autres membres au moyen d'une messagerie et d’évaluer son expérience à travers un système de notation », détaille le groupe. Le propriétaire de la borne est libre de déterminer son tarif horaire, tandis que l’automobiliste définit sa plage horaire et son temps de charge. Volkswagen Group informe qu’il ne percevra pas de commission pour la mise en contact jusqu’à la fin de l’année 2022.

