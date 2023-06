Volkswagen. La production des ID.4 et ID.7 en perte de vitesse dans l’usine d’Emden Volkswagen freine la production de voitures électriques dans son usine d’Emden, en Allemagne. Selon le comité d’entreprise, la demande plus faible qu'attendu pour le SUV ID.4 et la berline ID.7 pousse le constructeur à prolonger les congés des ouvriers et à ne pas renouveler certains intérimaires.

Par Victoire de Faultrier-Travers

Voir les photos Pour faire face à une demande inférieure de 30 % comparé aux projections initiales, Volkswagen réduit temporairement la cadence de production des ID.4 et ID.7 dans l'usine d'Emden. Benjamin Brillante

L’usine de Volkswagen basée à Emden, en Allemagne, réduit de manière temporaire la production de voitures électriques, notamment celle du SUV ID.4 et des premiers modèles de la berline ID.7. Selon le comité d’entreprise du site, la baisse d’activité est directement liée au recul de la demande pour les modèles électriques.

Le constructeur a ainsi pris la décision de supprimer l’équipe du soir dédiée à la production des VE pour les deux prochaines semaines, avant le début des vacances d'été. En complément, les employés du segment E, occupés à la production de ces modèles, verront leurs congés estivaux initialement programmés sur trois semaines se prolonger d'une semaine. Emden va également se séparer de 300 intérimaires (sur 1 500) au mois d’août.

Un retour à la normale au lancement de l’ID.7 ?

En parallèle, la production des modèles thermiques poursuit son rythme, ce qui vient étayer le défaut de rentabilité de la ligne dédiée à l’électrique évoqué par le comité d’entreprise. Ce dernier révèle ainsi que la demande en véhicules électriques est inférieure de près de 30 % à la production prévue.

Par ailleurs, le lancement officiel de la production de l’ID.7, initialement annoncé pour juillet, a été retardé sans plus de précision. Cependant, le comité d’entreprise reste confiant et estime que la mise sur le marché de la nouvelle berline électrique devrait permettre à l’usine d’augmenter sa charge de travail en fin d’année.

