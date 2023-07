Volkswagen passe à l'offensive en Amérique du Sud avec un milliard d'euros Volkswagen se prépare à lancer son offensive en Amérique du Sud. La marque allemande souhaite en effet réaliser des gains significatifs dans la région d’ici à 2026, grâce à un investissement majeur d’un milliard d’euros. L’entreprise prévoit également de croître de 40 % au Brésil à l'horizon 2027.

Par Robin Schmidt

Voir les photos La marque Volkswagen prévoit notamment de lancer l'ID. Buzz sur le marché brésilien avant la fin de l'année 2023. DR

La marque Volkswagen a pour ambition de réaliser des gains significatifs en Amérique du Sud et se prépare à lancer une offensive produits majeure. Le constructeur a ainsi annoncé vouloir investir un milliard d’euros dans la région d’ici à 2026, dans le but de développer des moteurs à combustion à base d'éthanol et de lancer de nouveaux modèles commerciaux. Cet investissement devrait également lui permettre de croître de 40 % au Brésil, le plus grand marché automobile d’Amérique du Sud, à l’horizon 2027.

« En tant que marché automobile à croissance rapide, l'Amérique du Sud revêt une importance stratégique pour Volkswagen. Ces dernières années, l'équipe locale a réussi à redresser et à améliorer durablement la rentabilité et la compétitivité. Il s'agit désormais de continuer à travailler sur la position des coûts tout en mettant en œuvre l'offensive produit. À cette fin, nous investissons un milliard d'euros en Amérique du Sud d'ici à 2026 », explique Thomas Schäfer, directeur général de la marque Volkswagen.

Les Volkswagen ID.4 et ID. Buzz débarquent au Brésil

La marque Volkswagen, qui célèbre cette année son 70e anniversaire de production au Brésil, prévoit d'apporter ses premiers modèles électriques dans le pays avant fin 2023. Le SUV ID.4 et le van ID. Buzz devraient donc arriver rapidement sur le marché brésilien avec un système d’abonnement, tandis que 15 autres véhicules électriques et polycarburants devraient suivre d’ici à 2025. Par ailleurs, le constructeur allemand estime que le marché automobile sud-américain pourrait connaître une hausse de 11 % par an jusqu'en 2030, ce qui en fait l'un des marchés à la croissance la plus rapide au monde.

« Avec l'offensive produit, nous proposons des véhicules extrêmement attractifs aux clients du Brésil et d'Amérique du Sud. Cela nous aide à accélérer la transformation vers une mobilité zéro carbone et entièrement en réseau. Et nous progressons bien. La nouvelle Polo est déjà la voiture la plus vendue au Brésil. Le lancement du best-seller ID.4 et de l'emblématique ID. Buzz sur le marché brésilien nous apportera un nouvel élan », souligne Alexander Seitz, président de la région Amérique du Sud pour le groupe Volkswagen.