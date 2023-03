Volkswagen poursuit son électrification en transformant Emden Conformément à ses plans, Volkswagen convertit son usine d'Emden (Allemagne) au tout électrique pour un total d'un milliard d'euros de travaux. Les premiers véhicules propres sortiront du site à partir de 2022.

Par Alexandre Neto

Voir les photos A partir de 2022, des voitures 100% électriques sortiront des lignes de production de l'usine d'Emden.

Située en Basse-Saxe, l’usine d’Emden sera le premier site à produire de gros volumes de véhicules électriques pour Volkswagen, avec notamment le nouveau SUV compact ID.4. A terme, l’usine produira les berlines et breaks Passat ainsi que l’Arteon et le nouveau Shooting Break, pour une production totale pouvant atteindre 300 000 véhicules par an.

Ralf Brandstätter, PDG de la marque Volkswagen déclare : “Avec la conversion de notre usine d'Emden en un site de production de véhicules électriques, Volkswagen accélère le changement de système. Au total, l'entreprise investira environ un milliard d'euros dans la transformation de l'usine. Emden deviendra la pierre angulaire de notre stratégie électrique.”

Une conversion générale à la production électrique



Sali par le scandale du Dieselgate, Volkswagen cherche à redorer son image et ambitionne donc de devenir “le leader mondial du marché de la mobilité électrique. D'ici 2025, la marque compte lancer plus de 20 modèles 100% électriques et aider la voiture électrique à réaliser sa percée”, explique le constructeur allemand dans un communiqué.

En 2018, la marque avait déjà annoncé la conversion des usine d’Emden et Hanovre au tout électrique, en garantissant les emplois de ses salariés jusqu’en 2028. Ainsi, jusqu’en 2024 la marque va investir environ 11 milliards d’euros dans la transformation de ses usines. En plus d’Emden et Hanovre, sont concernées les usines allemandes de Dresde, Zuffenhausen et Zwickau.



