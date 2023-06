Volkswagen. Vers une réorganisation massive pour économiser 3 milliards d'euros ? Le conseil de surveillance du groupe Volkswagen doit se réunir ce mardi 13 juin pour discuter d’un programme de réduction des coûts qui pourrait atteindre 3 milliards d'euros. Son président Olivier Blume devrait également présenter « la plus grande réorganisation depuis des décennies ».

Par Robin Schmidt

Voir les photos Dans le cadre d'un programme de réduction des coûts, le groupe Volkswagen devrait connaitre une réorganisation massive sous la direction de son patron Olivier Blume. L'argus

Une réorganisation massive se prépare au sein du groupe Volkswagen. Selon le quotidien économique Handelsblatt, le conseil de surveillance du constructeur allemand doit se réunir ce mardi 13 juin pour discuter d’un important programme d’économies.

Le patron du groupe, Olivier Blume, aurait par la suite prévu de dévoiler les détails de ce programme le 21 juin, lors de la journée dédiée aux investisseurs. Le journal allemand rapporte qu’il s’agirait de « la plus grande réorganisation depuis des décennies » chez le géant de l’automobile.

Pas de licenciements massifs à l’ordre du jour

Selon des sources citées par le Handelsblatt, le constructeur allemand souhaiterait économiser au moins 3 milliards d’euros pour ses grandes marques généralistes, telles que Volkswagen, Seat, Skoda ou encore Cupra. Le président du directoire, Olivier Blume, envisagerait ainsi de limiter les doubles emplois dans le domaine du développement et de travailler de manière plus efficace dans les usines allemandes, notamment celles d’Audi et de Volkswagen.

Les dépenses d’achat du géant de l’automobile devraient être revues à la baisse, tandis que le nombre de modèles pourrait également être réduit. Avec ce programme de réduction des coûts, la direction du groupe ne devrait toutefois pas recourir à des licenciements massifs, bien que sa volonté serait de « ne pas perdre le contact avec la concurrence ». Pour rappel, Volkswagen emploie actuellement plus de 200 000 personnes dans le monde, dont environ 120 000 rien qu’en Allemagne. Dans le passé, le constructeur allemand a déjà connu plusieurs programmes de réorganisations ayant engendré la suppression de quelques milliers d’emplois.