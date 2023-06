Volkswagen vise 10 milliards d’euros d'économies d’ici à 2026 Le groupe Volkswagen vient de dévoiler un ambitieux programme de réduction des coûts pour sa marque phare. Le constructeur entend réaliser 10 milliards d’euros d'économies pour atteindre une marge de 6,5 % à l'horizon 2026, alors que VW est actuellement la marque la moins rentable du groupe.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Pour réaliser 10 milliards d'euros d'économies d'ici à 2026, la marque Volkswagen souhaite se concentrer sur ses modèles les plus vendus tout en réduisant le nombre de variantes de certains de ses véhicules. Volkswagen

En début de semaine, le quotidien économique Handelsblatt annonçait que le groupe Volkswagen prévoyait de réaliser au moins 3 milliards d’euros d’économies pour ses grandes marques généralistes, telles que Volkswagen, Seat, Skoda ou encore Cupra. Finalement, ce ne sont pas 3 milliards mais plutôt 10 milliards d’euros que le constructeur allemand entend économiser d’ici à 2026, et ce, uniquement avec sa marque phare de voitures particulières. Même s'il représente plus de la moitié des volumes de véhicules vendus par le groupe, Volkswagen est en effet actuellement sa marque la moins rentable, loin derrière Audi et Porsche.

Le géant allemand de l’automobile a ainsi dévoilé, mercredi 14 juin, un nouveau programme de réduction des coûts baptisé « Accelerate Forward | Road to 6.5 ». Il entrera en vigueur à compter du mois d’octobre 2023, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité et la rentabilité de la marque Volkswagen. Avec 10 milliards d'euros d'économies, cette dernière doit porter sa marge opérationnelle à 6,5 % d’ici à 2026. C'est plus du double de sa rentabilité actuelle, qui a atteint près de 3 % au premier trimestre 2023.

Réduire la diversité de la gamme Volkswagen

« Nous devons doter la marque Volkswagen de nouveaux atouts et renforcer son positionnement économique pour l'avenir. C’est la raison pour laquelle nous entamons actuellement un vaste effort concerté. Nous avons aujourd’hui besoin qu’elle atteigne une rentabilité de 6,5 % sur les ventes », a déclaré dans un communiqué le directeur général de la marque Volkswagen, Thomas Schäfer. Qui poursuit : « C’est un objectif très ambitieux pour 2026, mais réalisable si nous conjuguons nos efforts. Il nous permettra de préserver des emplois, de financer notre avenir sur nos propres ressources et de poursuivre nos investissements dans de nouveaux véhicules, de nouvelles technologies, dans la modernisation de nos installations et la qualification de notre personnel. »

Pour atteindre les objectifs fixés par son programme, le groupe Volkswagen souhaite ainsi se concentrer sur les modèles les plus vendus par sa marque de véhicules particuliers tout en réduisant le nombre de variantes de certaines de ses voitures. « Nous nous concentrerons sur des modèles emblématiques de Volkswagen, mais en nombre plus restreint. Cela nous permettra de limiter la complexité et de dégager davantage de bénéfice », a précisé Thomas Schäfer.