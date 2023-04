Volvo Cars a signé un premier semestre 2019 « historique » Sur les six premiers mois de l'année 2019, le constructeur suédois a vendu 340 820 véhicules dans le monde pour une progression de 7,3%. En France, Volvo a également bouclé un premier semestre record avec 10 300 modèles écoulés.

Plus de 340 820 véhicules écoulés et une hausse des ventes perçue à 7,3% : voici les résultats record de Volvo Cars sur le premier semestre 2019 dans le monde. Au cours de la période précédente, le constructeur suédois avait vendu quelques 317 639 unités.

Dans le tableau ci-contre, on constate que toutes les régions commerciales sont au vert concernant les six premiers mois avec des ventes en Europe qui se sont stabilisées à +6% (174 398 immatriculations) et des résultats, là encore, « historiques » en Chine avec 67 741 unités, soit une hausse de 10,2%. Les Etats-Unis aussi ont enregistré une belle hausse de 5,2% sur le 1er semestre en écoulant 50 120 voitures.

Voici le détail des ventes par région de Volvo ci-contre :

Parmi les modèles les plus plébiscités de la marque, le Volvo XC60 s’est démarqué avec 97 203 immatriculations dans le monde (contre 19 534 en 2018). Le XC40 et le XC90 ont également été prisés respectivement à 61 864 unités écoulées (23 741 en 2018) et 47 818 exemplaires (47 658 en 2018).



Et en France, même constat qualifié « d’historique » puisque 10 300 véhicules ont été immatriculés, soit une hausse de 14% sur le premier semestre. Rappelons que le marché national français lui, s’est affiché en léger retrait. En détail, les performances de Volvo ont été galvanisées par le Volvo XC40 qui s’est placé en tête des ventes à 3 696 modèles écoulés depuis le début de l’année. Le XC60 l’a suivi de peu avec 2 880 unités.



Un mois de juin à -2%

Le mois de juin 2019 n’a pas forcément donné le sourire au constructeur premium suédois qui a enregistré une baisse de ses ventes de 2% avec 62 775 immatriculations.

Selon Volvo, « cette contraction est imputable à l’Europe, où les ventes sur le sixième mois de l’année reculent de 9%, à 30 234 unités, tandis que le premier marché de Volvo dans la région, la Suède, accuse une chute de 41,7 % de ses ventes, qui se portent à 5 762 véhicules ».

Notons que le marché chinois s’est surpassé pour Volvo qui a permis un record de ventes à 13 238 unités, soit +13,3%.



