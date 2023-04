Volvo Cars va ouvrir en Slovaquie sa troisième usine européenne Le constructeur automobile Volvo va investir environ 1,2 milliard d'euros pour construire en 2024 une usine en Slovaquie. Avec ce troisième site de production en Europe, qui sera consacré à la fabrication de voitures électriques, Volvo pourra fabriquer 600 000 automobiles sur le continent.

Benoît Landré Par

Voir les photos Volvo Cars prévoit de produire jusqu'à 250 000 voitures par an dans son usine de Kosice, en Slovaquie

Afin de « répondre à la demande continue de ses clients en voitures électriques », Volvo Cars a annoncé le 1er juillet 2022 qu’il allait implanter en Europe une troisième usine pour la production de voitures. Situé près de Kosice, en Slovaquie, ce site industriel sera « climatiquement neutre » et ne fabriquera que des voitures électriques, soutenant l'objectif de la marque suédoise de devenir entièrement électrique d'ici à 2030 et climatiquement neutre d'ici à 2040. Il doit également nourrir les ambitions internationales de Volvo, qui compte atteindre des ventes annuelles de 1,2 million de voitures à partir de 2025 grâce à « une empreinte de fabrication mondiale couvrant l'Europe, les États-Unis et l'Asie ».

« Nous avons clairement pour objectif de devenir une marque de mobilité électrique pure d'ici à 2030, rappelle Jim Rowan, directeur général de Volvo Cars. L'expansion en Europe, notre plus grande région sur le plan commercial, est cruciale pour notre transition vers l'électrification et la poursuite de notre croissance. »

250 000 voitures produites par an à Kosice

Cette implantation va représenter un investissement de 1,2 milliard d'euros, dont environ 20 % devraient être financés par un soutien gouvernemental. « Les incitations offertes par le Gouvernement slovaque ont également été un facteur clé dans la décision d'implanter l'usine à Kosice », informe la firme suédoise. La construction de l'usine de Kosice devrait commencer en 2023, avec des équipements et des lignes de production qui seront installés en 2024. La fabrication en série des voitures électriques « de nouvelle génération » devrait commencer en 2026. Volvo prévoit d’y produire jusqu'à 250 000 voitures par an et de créer plusieurs milliers de nouveaux emplois dans la région.



À LIRE. Volvo a l'intention de construire une nouvelle usine en Europe

La première usine Volvo en Europe depuis soixante ans

Cette troisième usine vient renforcer le tissu industriel de Volvo Cars en Europe. Elle constitue surtout une étape majeure pour la marque sur le Vieux Continent, celle-ci s’appuyant sur les même sites industriels depuis soixante ans. En effet, l'usine suédoise de Torslanda (S60, V60, V70, XC70, S80 et XC90), qui alimente les marchés d’Europe du Nord, a été ouverte en 1964. L'usine belge de Gand (XC40, V40 et V40 Cross Country, S60, V60 et la Polestar 2) a démarré ses activités un an plus tard. Ensemble, ces trois installations représentent une capacité de 600 000 voitures par an.



À LIRE. Volvo va créer une méga-usine de batteries pour véhicules électriques

Volvo, le cinquième constructeur auto en Slovaquie

Volvo sera le cinquième constructeur à implanter une usine en Slovaquie. Volkswagen Group (Bratislava), Stellantis (Trnava) et Kia (Zilina) y sont présents depuis une dizaine d’années et ont été rejoints en 2018 par Jaguar Land Rover (Nitra). Selon les données du cabinet S&P Global (ex-IHS Markit), ce sont 963 066 véhicules qui ont été fabriqués en Slovaquie en 2021 (948 110 en 2020), ce qui en faisait le cinquième pays producteur d’automobiles en Europe.



À LIRE. Production automobile mondiale. S&P Global abaisse ses prévisions 2022

Tags