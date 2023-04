Volvo/Geely. Fusion abandonnée mais collaboration renforcée Volvo Cars et Geely Auto, les deux filiales du groupe chinois Geely, ont décidé de renoncer à leur projet de fusion. Mais elles vont tout de même renforcer leur collaboration en matière de véhicules électriques.

Après avoir envisagé, début 2020, une fusion de leurs activités, les constructeurs Volvo Cars et Geely Auto, filiales du groupe chinois Geely, renoncent finalement à ce projet. Ils viennent toutefois d’annoncer vouloir renforcer leur collaboration sur le véhicule électrique.

Volvo et Geely souhaitent ainsi « créer des synergies » en matière de groupes motopropulseurs et d'architectures pour les véhicules électriques, mais aussi en termes d’approvisionnement, d’après-vente ou encore de technologies de conduite autonome. De même, une coentreprise va être créée dans le domaine des groupes motopropulseurs ; elle sera notamment centrée sur les moteurs, les boîtes de vitesses et les embrayages destinés aux véhicules hybrides.





De nombreuses synergies technologiques

« Après avoir évalué différentes options, nous avons conclu conjointement qu’un modèle de collaboration entre deux entreprises indépendantes était le meilleur moyen de garantir une croissance continue et de réaliser en même temps des synergies technologiques dans de nombreux domaines » a déclaré Hakan Samuelsson, P-DG de Volvo Cars. De son côté, An Conghui, P-DG de Geely Auto, estime que cela permettra au constructeur chinois « d’accélérer son expansion mondiale ».

Racheté à Ford par Geely Holding en 2010, Volvo Cars a redressé ses comptes de façon spectaculaire, tout en renforçant son positionnement premium. Bien avancé sur la conduite autonome, le constructeur suédois ambitionne d’abandonner le moteur thermique à l’horizon 2030.



