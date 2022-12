Vroomly et son réseau de garages lèvent 5 millions d'euros Avec cette troisième levée de fonds de 5 millions d'euros réalisée auprès de Via ID, le comparateur automobile en ligne Vroomly a de nouveaux moyens pour assurer ses ambitions de recrutement et de développement sur le marché de l'après-vente européen.

Justine Pérou Par

Voir les photos Vroomly veut conquérir l'Europe et digitaliser l'achat B2B de pièces de rechange

400 000 euros, puis 2 millions d’euros et voici qu’en janvier 2021, Vroomly a une nouvelle fois séduit son investisseur historique, Via ID, en bouclant un troisième tour de table, qui cette fois-ci, a atteint 5 millions d’euros. Née en 2018 avec l’ambition de devenir un logiciel SaaS qui permet d’adresser tous les besoins d’un garage, la start-up compte sur cette nouvelle levée de fonds pour mener à bien plusieurs projets ambitieux.



Conquérir l’Europe

Le premier concerne son service originel de prise de rendez-vous en ligne Vroomly Booking : « le but étant de continuer d’appuyer nos parts de marché en France et de démocratiser cette offre à la sauce Doctolib », assume Alexis Frerejean, cofondateur de Vroomly. Rappelons que la start-up compte dans son réseau partenaire plus de 3 000 garages et aurait généré 10 millions de chiffre d’affaires en atelier en 2020.



Le deuxième projet, et non des moindres, est selon le dirigeant « d’attaquer un autre pays ». En effet, avec ce statut de comparateur en ligne, la start-up entend bien conquérir l’Europe et devenir ainsi la référence des garages sur ce marché, mais elle pense y parvenir également via Vroomly Parts, sa marketplace permettant aux ateliers d’acheter leurs pièces. « Le marché de la pièce détachée est à la fois gigantesque - 220 milliards d’euros - et très peu digitalisé : nous ambitionnons de devenir l’un des acteurs clés du marché d’ici 2023 comme nous l’avons fait sur la prise de rendez-vous », souligne le dirigeant. Pour l'heure, plus de 600 garagistes en France utilisent ce service depuis son lancement fin 2020.

La première destination européenne n’a pas encore été choisie et l’Angleterre est vraiment hors concours !

Un recrutement nécessaire

Mais avant de maintenir une croissance en France et de conquérir le monde, le recrutement est aussi l’une des priorités. Selon Alexis Frerejean, « à court-terme, cette levée va permettre d’activer les leviers nécessaires à son développement, dont le doublement de l’équipe, pour passer de 35 à 60 collaborateurs. C’est une première étape avant l’ouverture de nouveaux pays et l'arrivée de services supplémentaires ». Vroomly souhaite donc recruter 25 « mécanos du Web », soit des développeurs, Product Owner, commerciaux, Customer Success Manager, Account Manager ou encore Customer Care, d’ici à la fin de l’année 2021.